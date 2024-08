Con la tecnica Rezum l’iperplasia prostatica non fa più paura

Il trattamento dell’Iperplasia Prostatica Benigna (IPB) è spesso associato a interventi tradizionali che possono causare effetti collaterali significativi, specialmente a livello sessuale e riproduttivo. Oggi esiste una soluzione che sta cambiando il modo in cui viene affrontata l’IPB senza gli inconvenienti tipici del post-operatorio: la tecnica Rezum.

La San Gaetano Clinica e Ricerca di Thiene è centro Rezum in Veneto e offre la possibilità di accedere a questo trattamento all’avanguardia senza attese.

La tecnica Rezum consente una significativa riduzione del rischio di effetti collaterali a lungo termine e, a differenza delle tecniche più tradizionali, permette di preservare la funzione sessuale, minimizzando il rischio di riduzione del volume dell’eiaculato o complicazioni erettili. Anche gli effetti post-operatori sulla funzionalità urinaria, come il dolore durante la minzione, sono rari e tendono a scomparire rapidamente.

Una delle principali preoccupazioni degli uomini che affrontano un trattamento per l’IPB riguarda il potenziale impatto sulla funzione erettile. La tecnica Rezum si distingue per la sua capacità di preservare la qualità della vita sessuale, una componente cruciale del benessere maschile. Un altro punto di forza della tecnica Rezum è il suo impatto minimo sulla fertilità maschile. Mentre altre procedure possono influenzare negativamente la funzione riproduttiva, Rezum consente di mantenere una normale funzione eiaculatoria, salvaguardando così la fertilità. Questo è particolarmente rilevante per gli uomini più giovani che desiderano mantenere aperte le loro opzioni di paternità.

La tecnica Rezum è generalmente ben tollerata dai pazienti, con lievi effetti collaterali temporanei. Inoltre, essendo una procedura non invasiva, il rischio di infezioni o complicazioni post-operatorie è estremamente basso. Il Rezum è indicato per quegli uomini che desiderano evitare terapie farmacologiche a lungo termine e che cercano una soluzione sicura ed efficace per i problemi urinari legati all’IPB. È da tener presente che la scelta del trattamento deve essere sempre personalizzata in base alle condizioni specifiche del paziente, ed è quindi necessaria una valutazione urologica.

Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile prenotare Visita Urologica per Rezum.

È inoltre possibile finanziare gli interventi con piani rateali personalizzati. Per ulteriori dettagli sulle procedure e i costi degli interventi, è possibile contattare la segreteria al numero 0445372205.