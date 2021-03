Concerto dell’Ensemble Neuma in streaming per un Teatro da “tenere vivo” in tutto il mondo

Thiene in armonia simbolica con tutto il mondo del teatro, messo in ginocchio quasi ovunque da oltre un anno di pandemia ormai ma che fa comunque sentire la sua voce per un’occasione simbolica e speciale. Sabato, a partire dalle 18, ci riuscirà attraverso le note in musica offerte da cinque giovani talenti “nostrani” che compongono la formazione “Ensemble Neuma“.

Un concerto che sarà ripreso in diretta e trasmesso in streaming dal placo del Teatro Comunale di Thiene, al fine di regalare alle orecchie fini un “tuffo” nella buona musica e regalare soprattutto “presenza” in questi mesi di lontananza forzata dalla cultura da condividere e dalla socialità. Istituita nel lontano 1961 a Vienna nel corso di un congresso internazionale, la Giornata Mondiale dedicata a tutte le forme d’arte da palcoscenico cade quest’anno al 27 marzo, data in cui sarà celebrata nei cinque continenti in maniera inedita e creativa.

Thiene, città che ama il Teatro e che vanta una tradizione di tutto rispetto, non poteva mancare a questo appuntamento e, con la collaborazione di Arteven, ha ideato e proposto un concerto a porte chiuse che verrà trasmesso in diretta streaming alle 18 sul canale Vimeo di Arteven al link: https://vimeo.com/528211834/ee03fc37e8. Già visitabile ma che aprirà il collegamento diretto con lo spettacolo qualche minuto prima dell’evento di sabato, previsto per le 18 e, ovviamente, ad ingresso “virtuale” libero.

“Sarà un omaggio ricco di speranza per il futuro e all’insegna della qualità, immancabile nelle proposte del Comunale – è il commento di Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura –. Abbiamo voluto sottolineare l’evento del 27 marzo prossimo con una proposta particolare, affidata all’Ensemble Neuma, giovani musicisti di formazione classica la cui bravura è riconosciuta già da importanti premi in concorsi nazionali ed internazionali. Vogliamo lanciare un messaggio a tutti e, in particolare, al nostro amato pubblico per dire che il Teatro c’è e siamo in attesa di poter ricominciare presto, ce lo auguriamo di tutto cuore, a condividere insieme emozioni e pensieri, come solo l’esperienza teatrale sa fare”.

Il concerto organizzato in collaborazione con Cororchestra Città di Thiene, vedrà esibirsi una realtà d’eccellenza nel panorama musicale veneto. Nato nel 2014, l’Ensemble riunisce giovani musicisti del Conservatorio di Vicenza, ed offre poliedriche possibilità cameristiche: dal trio d’ance al quintetto di fiati, dal quartetto di legni alla formazione mista con archi e pianoforte. Il repertorio spazia dal tradizionale repertorio cameristico del ‘700, ‘800 e ‘900, a trascrizioni di brani moderni, colonne sonore, brani pop o musiche scritte appositamente per l’Ensemble. Che vanta, inoltre, pubblicazioni per la casa editrice Eufonia. La formazione che sarà protagonista del concerto del 27 marzo a Thiene è il Neuma Wind Quintet e proporrà un programma di facile fruizione, che spazierà da celebri arie del repertorio classico a brani di musica pop rivisti, con la Suite dalla Carmen di Bizet, musiche di Nino Rota, Bohemian Rapsody dei Queen e un medley di canzoni di Mina.

Assistendo alla diretta streaming gli spettatori potranno applaudire Giacomo Barone, flauto, Tommaso Gasparoni, oboe, Nicolò Andriolo, clarinetto, Matteo Dal Toso, fagotto, Michele Orlando, corno. Ragazzi tutti dai 17 ai 25 anni, ma già con curricula importanti e molteplici riconoscimenti in festival e concorsi, e alcuni tra questi già docenti affermati in barba all’età. “Abbiamo voluto che fossero giovani artisti i protagonisti di questa giornata internazionale – conclude Strinati –. E’ un segno di speranza e di incoraggiamento nei riguardi tutti gli operatori del mondo della cultura e dello cpettacolo. Ci auguriamo che la proposta sia accolta con favore dal nostro pubblico con un’adesione importante on line”.