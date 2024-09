Spettacoli intensi e grandi attori, su il sipario sulla 44esima stagione teatrale thienese

E’ una stagione teatrale intensa e frizzante quella che sta per andare in scena al Teatro Comunale di Thiene, che si prepara ad aprire il sipario su una serie di spettacoli di vario genere, tutti con due comuni denominatori: attori di primo piano e trame profonde, calate nello scenario della società moderna.

La 44esima Stagione di prosa thienese, la cui presentazione ha riempito la sala consiliare del municipio, ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli appuntamenti culturali più importanti della provincia e del territorio e fa del teatro comunale di Thiene il cuore pulsante dell’attività culturale della città.

Tredici spettacoli, dalla commedia al thriller, dal dramma introspettivo all’opera storica, il tutto adattato ad uno spirito moderno e contemporaneo e con l’aggiunta di elementi di sperimentazione linguistica e scenica. Drusilla Foer, Alessandro Haber, Marina Massironi, Franco Branciaroli, Gigio Alberti, Vanessa Incontrada e Amanda Sandrelli sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti che calcheranno il palco del teatro di Thiene, che nel 2025 festeggerà 120 anni dalla sua prima inaugurazione e 40 dal suo restauro.

E proprio al suo restauro, voluto nel 1979 dall’allora sindaco Camillo Cimenti, l’attuale primo cittadino Gianantonio Michelusi ha voluto dedicare un pensiero: “Il teatro di Thiene è il cuore pulsante e pensante della città, un luogo di cultura e socializzazione dove anche quest’anno si ripete il miracolo di una stagione teatrale di altissima qualità. Ringrazio e ringrazierò sempre Camillo Cimenti che ha avuto la lungimiranza di investire nella riqualificazione del teatro pur scontrandosi con numerosi detrattori. Quando si crede nei propri sogni si riescono a realizzare cose importanti”.

“La stagione teatrale thienese è frutto della collaborazione di una squadra rodata e affiatata che anche quest’anno ha messo a segno un bel colpo – ha sottolineato Ludovica Sartore, assessora alla Cultura al suo secondo appuntamento con la rassegna – Arteven, il circuito multidisciplinare regionale diretto da Giancarlo Marinelli, è un partner formidabile, sempre alla ricerca di spettacoli di livello altissimo e in grado di portare il meglio di ciò che il teatro italiano offre. Quest’anno abbiamo realizzato anche materiale divulgativo nuovo e accattivante, segno di un rinnovamento che cerchiamo costantemente e che nasce dal desiderio di appagare il nostro pubblico, che è sempre più preparato e competente”.

La Stagione è realizzata in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, diretta da Giancarlo Marinelli che ha dichiarato: “Anche quest’anno il miracolo si rinnova. I migliori spettacoli italiani andranno in scena in quello che non è sbagliato definire un grande teatro italiano”.

Importante anche per la nuova stagione il contributo dei Lions, che grazie al service che regala biglietti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole ha avvicinato e avvicina al teatro le nuove generazioni.

“Per l’amministrazione comunale e per la città il teatro è passione, impegno, parte della nostra identità – ha aggiunto Michelusi –. Con gli uffici comunali, con gli sponsor e con tutti gli amici della Prosa condividiamo tutto questo. Ringrazio in primis l’assessora Ludovica Sartore e i suoi collaboratori, Arteven, Silvano Guarda, gli sponsor e il pubblico, con il quale condividiamo questa meravigliosa esperienza culturale”.

“La nostra Città nel corso degli anni si è sempre più distinta per ospitare attori che rappresentano il meglio della scena italiana e opere che sono la massima espressione del teatro di prosa. Sono, dunque, più che giustificati l’entusiasmo e l’attesa che caratterizzano questa apertura – ha commentato Ludovica Sartore –. Anche quest’anno si è voluto rimanere nel solco già tracciato e migliorare ulteriormente la rassegna accogliendo i suggerimenti e le preferenze del pubblico, in un lavoro, per noi, di continua verifica e assestamento. Saranno le spettatrici e gli spettatori a dire se ci saremo riusciti. Noi speriamo di aver formulato una proposta adatta a soddisfare la diversità dei gusti, nella certezza che questa sia davvero una grande occasione di crescita culturale, umana e sociale. Andare a Teatro significa non solo arricchire le proprie conoscenze e competenze, ma anche tessere relazioni per accrescere il proprio intimo benessere”.

Gli spettacoli

Dieci sono gli spettacoli in abbonamento, più tre fuori abbonamento ed una serie di eventi per bambini, ragazzi e famiglie.

La Stagione di Prosa 2024/25 si aprirà martedì 12 novembre con La coscienza di Zeno di Italo Svevo nell’adattamento di Monica Codena e Paolo Valerio, che ne cura la regia, con Alessandro Haber, in una produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Goldenart Production. Lo spettacolo sarà replicato il 13 e il 14 novembre.

Il 26, 27 e 28 novembre il sipario si aprirà su I Ragazzi irresistibili di Neil Simon nella traduzione di Masolino D’Amico con Umberto Orsini e Franco Branciaroli. La regia è di Massimo Popolizio.

Martedì 10 dicembre con repliche l’11 e il 12, Vanessa Gravina e Giulio Corso sono i protagonisti di Testimone d’accusa di Agatha Christie nella traduzione di Edoardo Erba e la regia di Geppy Gleijeses.

Da martedì 14 a giovedì 16 gennaio 2025 va in scena Il fu Mattia Pascal, dal romanzo di Luigi Pirandello con Giorgio Marchesi, che ne cura anche l’adattamento, nonché, assieme a Simonetta Solder, la regia.

La seconda proposta del mese di gennaio, nelle serate di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30, è Venere nemica con Drusilla Foer, scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli, la regia di Dimitri Milopulos in una produzione Franco Godi per Best Sound, produzione esecutiva e distribuzione Savà Produzioni Creative.

Martedì 4 febbraio con repliche mercoledì 5 e giovedì 6, Vanessa Incontrada è la protagonista di Ti sposo ma non troppo.

Segue, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, Chi è io? uno spettacolo con Francesco Pannofino scritto e diretto da Angelo Longoni.

Martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 marzo il sipario si apre su Don Giovanni tratto da Molière, Da Ponte, Mozart con Arturo Cirillo, che cura anche l’adattamento e la regia, in una produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro / ERT Teatro Nazionale.

Dalla commedia Sentimental di Cesc Gay nella traduzione e adattamento di Pino Tierno è tratto Vicini di casa con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta in scena martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 marzo.

La Stagione di prosa termina martedì 1° aprile 2025 con repliche al 2 e 3, con Il malloppo di Joe Orton traduzione di Edoardo Erba con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro.

Fuori abbonamento

Gli spettacoli fuori abbonamento di questa Stagione sono tre, anziché due come nella scorsa Stagione.

Il primo, Sonics in toren, va in scena sabato 1° marzo 2025 e vede l’esibizione degli Acrobati sonics. Creato e diretto da Alessandro Pietrolini, è una produzione Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi Sas/Sonics Srl. Presentato al Fringe Festival di Edimburgo e in diversi paesi europei, Sonics in Toren è un concentrato di sperimentazione acrobatica, atletica e visuale, con un’attitudine all’innovazione scenica e performativa.

Il secondo, che si terrà sabato 29 marzo è 30per100, una produzione Retropalco con Ramin Bahrami e Gioele Dix, di Giorgio Manganelli, musiche dalle Variazioni Goldberg di J. S. Bach e testi da Centuria.

Infine sabato 5 aprile 2025 Theama Teatro porta in scena La scuola dei mariti e delle mogli tratto da La scuola dei mariti e La scuola delle mogli di Molière nell’adattamento drammaturgico e regia di Piergiorgio Piccoli con Paolo Rozzi, Anna Farinello, Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli, Gilda Pegoraro e Anna Zago.

Inclusione a teatro

Anche quest’anno Engim collaborerà con i suoi ragazzi nella gestione del bar del teatro. Viene così ampliato il novero delle attività da proporre ai ragazzi con disabilità che si possono misurare con una nuova sfida lavorativa. Inoltre poter presidiare un luogo di cultura permette di investire nel bello e nell’arte come strumenti di emancipazione e crescita.

Biglietti

La campagna per gli abbonati storici apre il 18 settembre e fino al 27 settembre. Cambi posto e turno dal 1° al 3 ottobre. Le nuove sottoscrizioni sono possibili dal 7 ottobre e fino alla data del primo spettacolo. La vendita biglietti è dal 15 novembre presso l’Ufficio Cultura, online su vivaticket.com e nei relativi punti vendita. Per il primo spettacolo La coscienza di Zeno la vendita inizia da lunedì 11 novembre solo presso l’Ufficio Cultura.

Per informazioni: Ufficio Cultura telefono 0445-804745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene e Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, (tel. 0445-804.837 e cell. 338-8232958, info@visitpedemontana.com). La vendita al botteghino del teatro è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Il programma della XLIV Stagione Teatrale Thienese è consultabile nei siti: comune.thiene.vi.it – arteven.it – vivaticket.com – visitpedemontana.com.