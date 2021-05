Dimore storiche aperte in città: Castello, Villa Fabris e Palazzo Cornaggia da scoprire

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il fascino dei secoli andati testimoniato da ogni angolo sopravvissuto al trascorrere del tempo, proposto a Thiene a due passi da casa oppure a chi partirà anche da lontano con la genuina curiosità di visitare uno o più dei tre palazzi storici aperti domenica. Cade infatti il 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, con un terzetto di residenze storiche locali che spalancheranno i portoni e i cancelli: il Castello di Thiene, Villa Fabris e Palazzo Cornaggia. Il primo a tutt’oggi è un edificio di proprietà privata che si erge nel pieno centro della città altovicentina, gli altri immobili citati sono invece nella piena disponibilità del Comune di Thiene, che ben volentieri ha accolto l’invito dell’associazione per concedere la possibilità della visita “extra” nella domenica speciale.

Le antiche dimore apriranno le porte ai visitatori, nel rispetto della normativa vigente, per offrire loro la possibilità di osservarle da vicino e di immergersi in suggestive atmosfere, in un affascinante viaggio alla scoperta di questi autentici gioielli, scrigni di arte, cultura e testimonianze di vita quotidiana vissuta in tempi lontani. L’iniziativa ha incontrato l’entusiasmo e la collaborazione degli studenti delle classi quarte dell’indirizzo turistico dell’Istituto Tecnico “A. Ceccato”, che cureranno l’accoglienza dei visitatori e le visite guidate nell’;ambito del progetto di alternanza Scuola-Lavoro.

Il Castello di Thiene è una dimora privata del ‘400, in stile gotico veneziano, divenuta il simbolo della Città di Thiene. Conserva al suo interno affreschi, decori e mobilio d’epoca. Sono di particolare interesse le scuderie settecentesche. Villa Fabris è una dimora in stile neoclassico. Ha assunto l’aspetto attuale agli inizi del XIX secolo, per opera della famiglia Chilesotti che l’aveva acquistata verso la fine del secolo precedente. Al piano terra, l’ingresso si distingue per gli affreschi a grottesche di gusto sempre neoclassico e per i pavimenti in veneziana originali. Nel giardino esterno sono presenti una chiesetta in stile alpino e una vera da pozzo. Davanti all’ingresso della villa è posta l’antica esedra con fontane. Villa Fabris ospiterà nella stessagiornata anche iniziative del Festival Passo a Due.

Palazzo Cornaggia, dimora della famiglia Thiene, risale alla fine del Quattrocento. La visita partirà dagli esterni dell’antico palazzo in stile tardo gotico, con la pregevole trifora in facciata, per poi continuare in due siti un tempo pertinenze del Palazzo: la Chiesa di San Girolamo, oratorio del Palazzo e la Ghiacciaia. L’edificio sacro si caratterizza all’interno per la presenza di due grandi tele del tardo Seicento, opera di Giovanni Battista Volpato, artista di origine bassanese e gli altari settecenteschi in marmi policromi che custodiscono due tele di Giovanni Antonio De’ Pieri, celebre artista vicentino. La ghiacciaia, recentemente restaurata e luogo molto suggestivo viene aperta per l’occasione.

Le visite agli immobili comunali saranno organizzate in gruppi di massimo 10 persone nei turni orari dalle ore 10 alle 17. Ogni persona può prenotare un massimo di due ingressi di cui uno per un ragazzo fino ai 14 anni. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata su Eventbrite al collegamento presente sui canali social e siti istituzionali il Comune di Thiene, lo IAT Thiene e la Pedemontana e l’Ogd “Pedemontana Veneta e Colli” oppure contattando telefonicamente lo IAT al numero 0445.804837 Per visitare il Castello di Thiene è sufficiente collegarsi al sito (clicca) e prenotare online. “A Thiene è tutto pronto per accogliere i visitatori – fa sapere Anna Maria Savio, Assessore al Turismo -. Auguro a quanti vorranno accogliere il nostro invito di trascorrere una momento piacevole ed interessante. Con questa giornata ci prepariamo a vivere le tante opportunità di conoscenza del territorio che il tempo estivo offre sempre in ricchezza”.