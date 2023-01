Doppia operazione contro lo spaccio: denunciati due giovani e sequestrati due panetti di hashish

Un 19enne e un 21enne entrambi residenti in Altovicentino sono stati i protagonisti recenti di due diversi episodi di spaccio di sostanze illecite tra Thiene e Lugo di Vicenza, “scovati” dagli agenti della polizia locale Nord Est Vicentino. Le due operazioni hanno comportato oltre alle due denunce anche il sequestro di due panetti di droga tra hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 200 grammi.

In quel di Thiene, a due passi dal centro e precisamente nelle strutture della stazione dei treni locale sulla linea Vicenza-Schio, degli appostamenti di agenti in borghese hanno fatto seguito alle segnalazioni giunte da parti di più cittadini thienesi pendolari, i quali avevano probabilmente dei movimenti sospetti nel sottopasso da parte di alcuni giovani. Un “ritrovo” puntuale ad ogni pomeriggio, sempre alla stessa ora prima dell’imbrunire, che ha indotto gli agenti ad effettuare un controllo culminato con l’identificazione di un quartetto di giovani, tra i quali uno è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish, oltre che di 640 euro in contanti. Anche le banconote sono state sequestrate, in quanto ritenute somma provento di spaccio. Il 19enne thienese è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza-

Risale invece a qualche giorno prima, a Lugo di Vicenza in via Molan, il controllo al mezzo e al guidatore di un ciclomotore su cui viaggiava un giovane 21enne della zona. A causa del forte odore di stupefacente, gli agenti del consorzio Nord Est Vicentino hanno avuto ragione a procedere con la perquisizione personale del giovane. Sono emersi poco meno di 98 grammi di hashish già suddivisi in involucri per la vendita. La successiva ispezione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di hashish e marijuana, oltre ad un bilancino elettronico.