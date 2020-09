Due week end di teatro, acrobati, giocoleria e cabaret nel parco di Villa Fabris

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dal cinema al teatro all’aria aperta nel grande giardino di Villa Fabris a Thiene. Conclusa la rassegna estiva di Cinema in Aperta Città con l’ultima proiezione lo scorso 23 agosto, il parco culturale cittadino questa volta si anima per offrire gli inediti appuntamenti racchiusi nel ciclo di settembre di “Il teatro torna a Thiene”. Si tratta di un carnet di spettacoli di giocoleria, acrobazie circensi e musica di vario genere per strumenti inconsueti.

Sul palcoscenico sotto le stelle un ventaglio di proposte ideate per far compagnia al pubblico nel mese di settembre e prima di entrare nel vivo della grande prosa, già in ottobre. Tra eventi gratuiti e con biglietto d’ingresso a prezzi popolari, disponibile sul sito del Comune e sui social collegati il calendario completo, con i laboratori soggetti a prenotazione.

Si comincia oggi, sabato 5 settembre 2020, alle 15 con il workshop di giocoleria a cura della Compagnia Madame Rebinè, Homo Habilis – Il giullare moderno, seguito alle 21.00 dal Giro della piazza. Il giullare è l’artista dell’intrattenere e quell’attore capace di utilizzare le sue abilità per dar piacere alla gente. Durante il workshop si lavorerà sull’esaltazione di abilità personali, sulla ricerca di un proprio messaggio e sulla capacità di servirsi delle proprie abilità per mantenere alto il livello di attenzione e si condivideranno tecniche di giocoleria, beatbox (rumorismo) e un ampio repertorio di piccoli lazzi al servizio della scena. La partecipazione, gratuita, è previa prenotazione fino a un massimo di 15 partecipanti.

Lo spettacolo Giro della piazza, di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri, è un percorso ciclistico, insidioso come il Giro d’Italia, che negli anni ha visto sbocciare atleti come Bartali, Coppi e Pantani, e che vedrà in pista due promesse del ciclismo italiano: Andrea Brunello, ciclista veloce e snello “ma soprattutto bello”, e Tommaso, “il ciclista dal grande naso”. Una competizione di tutto divertimento per uno spettacolo di resistenza e sogni, capace di coinvolgere il pubblico. Domenica 6 settembre 2020 il Circo Patuf propone alle 18 Cabaret La Plume, un cabaret d’altri tempi in cui improbabili personaggi sfilano proponendo esilaranti situazioni e incredibili abilità circensi. Un mix esplosivo di circo e teatro di strada con comicità, magia, giocoleria, acrobatica ed equilibrismo. Lo spettacolo invita alla leggerezza, ma non alla superficialità, ed è interpretato da Lidia Maestrello, Federico Edoardo Braguinsky, Maurizio Marchetti, Claudia Franco e Cristian Trelles.

Sabato 12 settembre Michele Cafaggi alle 21 è il protagonista ed autore di Fish & Bubble, per la regia di Ted Luminarc, in una produzione Studio TA-DAA! Un pescatore della domenica è perseguitato, in una giornata di sole, da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma lui non si dispera: è fatto di sapone, i suoi pensieri sono bollicine colorate e la pioggia è una ghiotta occasione per mostrare i giochi preferiti. Questa è la storia che racconterà al pubblico del parco di Villa Fabris Michele Cafaggi, primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia e in molti altri Paesi del mondo, passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, a scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri, e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrare il pubblico.

Domenica 13 settembre 2020 ci saranno i due appuntamenti, alle ore 11 per i bimbi dai 7 ai 10 anni e alle 12 per tutti dai 10 anni in su, con il Laboratorio di circo ludico per tutti a cura della Compagnia Nando& Maila che propone due workshop all’insegna del divertimento e del gioco. Grandi e piccini potranno cimentarsi con la giocoleria tentando di far roteare fazzoletti e palline, camminando in equilibrio precario o tentando di far roteare hula hoop servendosi di parti inusuali del corpo. Il divertimento è assicurato per tutti.

Nel 2011 la Compagnia ha fondato ad Ozzano dell’Emilia la Scuola di Circo Ludico “ARTinCIRCO” dove si tengono corsi annuali per bambini e ragazzi, con una presenza media annua di circa 80 allievi. L’attività si basa sulla moderna pedagogia psico-motoria applicata alle arti circensi per lo sviluppo delle proprie attitudini: equilibrio, coordinazione, perseveranza, coraggio, fiducia in se stessi e negli altri, collaborazione e gestione del rischio. Alle 18 si terrà quindi lo spettacolo Sonata per tubi – Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Si tratta di un concerto per tubi e non solo, tra musica inconsueta e circo inedito, in cui i musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età. Sonata per tubi è di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Biglietto unico € 5 (on line su arteven.it e vivaticket.it)

Le attività laboratoriali e di workshop sono ad ingresso gratuito su prenotazione

Ufficio Cultura, piazza Ferrarin, 1 Thiene.

Telefono 0445.804745

Mail:cultura@comune.thiene.vi.it