Tris di spettacoli per i bimbi all’Anguriara di Fara. Tra maghi, giocolieri e letture animate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anguriara Fara 2022 e Sagra di San Bortolo ospitano in agosto e più che volentieri un tris di eventi dedicati ai più piccoli e organizzato da un pool di giovani mamme creative del paese. Le date da segnare sul calendario per i più piccoli – ma anche per le loro famiglie – sono quelle di domenica 7, giovedì 11 e martedì 23 agosto, con spettacoli loro dedicati che sapranno stupire e farli divertire.

Un’iniziativa inedita nata quasi per caso da uno sparuto gruppo di donne con bimbi iscritti alla scuola dell’infanzia locale “per portare un po’ di intrattenimento per bambini e famiglie” come ci spiega Elisa Gnata, tra le promotrici. E(.)state con noi – Stiamo insieme a Fara è il titolo dato alla nuova proposta, con due eventi che saranno ospitati nel cuore della festa dell’Anguriara e uno nella piazza del paese.

Un’idea divenuta in breve tempo realtà sfruttando la mano tesa dagli organizzatori della mitica festa dell’Anguriara di Fara, un ritrovo estivo ormai cult dell’Altovicentino in estate per i giovani ma non solo e, poi, pochi giorno dopo, per la tradizionale sagra paesana di San Bortolo. Saranno queste infatti le “location” dove ospitare le performaces degli artisti invitati nelle tre date con invito aperto a tutti i bambini.

E con un curiosità: la prima consumazione gratis in versione analcolica-baby, per i più piccoli che assisteranno agli spettacoli proposti. La giocoleria con strumenti a disposizione per gli spettatori al termine dell’esibizione, laboratori, racconti, bolle di sapone, i giochi di fuoco e divertimento in tutte le sale per per bambini di età delle scuole dell’infanzia e delle primarie, con il parco giochi già da stamattina dedicato alle letture animate. Con ospiti “UllalàTeatro”, i giocolieri “Geo e Zambo” e il “Mago Polpetta” ci sarà di che divertirsi.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare o consultare il programma nella locandina del festival qui pubblicata oppure la pagina di Anguriara Fara. “Questo festival vuole essere l’inizio di dei un percorso – continua Elisa Gnata – per proporre incontri e occasioni di festa per le fasce d’età dei più piccoli. Magari poi proveremmo a proporre altri spettacoli magari con un Mercatino di Natale, coinvolgendo altre mamme e chiunque vuole dare una mano”.