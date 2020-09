Il grande volley rosa (e tricolore) si mette in piazza, dei Signori. In quattro per il trofeo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il cuore sportivo oltre che centro storico di Vicenza ospita stasera un evento speciale, inedito e dal sapore simbolico: la Supercoppa Italiana di pallavolo femminile di serie A. Si giocherà su un campo allestito all’aperto, in piazza dei Signori, con la formula della Final Four. In campo quattro club tra sabato e domenica tra le migliori franchigie del volley rosa nazionale. Vale a dire Conegliano, Busto Arsizio, Novara e Scandicci, a caccia del trofeo messo in passio dalla Fipav per la 25esima volta.

La cornice sarà di quelle affascinanti dal punto di vista architettonico e artistico, con la Basilica Palladiana a ergersi sontuosa alle spalle e a fianco delle giocatrici impegnate “sotto rete”, con i riflettori di tutti i media puntati sul centro storico di Vicenza. La Supercoppa rappresenta infatti un “servizio vincente” per tornare a godersi lo sport, aggirando il muro della pandemia e del conseguente lockdown che ha “murato” le attività per mesi. Niente pubblico sugli spalti: l’accesso all’area di gioco sarà consentito solo agli addetti ai lavori e giornalisti e ospiti selezionati (e distanziati).



Oggi dalle 18.45, in diretta su Rai Sport HD, le due semifinali. Le vincitrici del sabato torneranno in piazza dei Signori per il must di domenica alle 21.15, con diretta su Rai 2 e tutta l’Italia della pallavolo a godersi lo spettacolo e a tifare per le rispettive beniamine. Il grande evento è stato presentato ieri in Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, a Vicenza, alla presenza del comitato organizzatore composto da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, e dei rappresentanti dei quattro team in gara nella città del Palladio: Imoco Volley Conegliano, Unet E-Work Busto Arsizio, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci. Già ieri, poi, una assaggio dello show con gli allenamenti sul campo speciale allestito in piazza per prendere più confidenza con una cornice di certo fuori dal comune.

Un grande evento ideato al fine di dare un altrettanto grande segnale di rinascita: questo lo sopo condiviso da tutti i fautori. In primis Mauro Fabris, dirigente vicentino da quasi 15 anni presidente della Lega femminile e propulsore dell’iniziativa proprio in Veneto. Proprio lui ne ha ricordato l’unicità che segna la ripartenza dopo lo stop delle competizioni per il Covid-19: “In questi mesi di blocco è stato difficile pensare di ripartire agli stessi altissimi livelli che il nostro movimento aveva raggiunto tra il 2019 e il 2020 con i successi europei e mondiali. Quando è esplosa la pandemia, ci siamo detti “Quando ripartiremo, dovremo farlo alla grande”. Complici le limitazioni imposte dai protocolli anti-Covid, abbiamo pensato a una ouverture che combinasse sport di assoluta qualità e risonanza mediatica. Non sarà facile per le atlete giocare all’aperto, ma tutte le parti in causa hanno compreso l’importanza di ripartire per ritornare presto al top. Mi rivolgerò alla Madonna di Monte Berico, santa patrona della città, per chiederle la cosa più importante: il bel tempo“.



Preghiere a cui si associano atlete, allenatori e anche gli amministratori locali, dopo il tanto lavoro di preparazione messo in campo. “Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra splendida piazza dei Signori la Supercoppa di pallavolo femminile – dice il sindaco berico Francesco Rucco -. La Basilica palladiana e gli altri palazzi della piazza saranno le quinte davvero straordinarie per questo importante evento sportivo che gli appassionati di tutta Italia e di numerosi altri paesi potranno seguire nella diretta televisiva. Le bellezze architettoniche di Vicenza, città Unesco del genio palladiano, entreranno così, insieme alle campionesse del volley, nelle case delle tante famiglie che amano questo bellissimo sport“.

IL PROGRAMMA

Sabato 5 settembre, ore 18.45 (diretta Rai Sport HD)

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Sabato 5 settembre, ore 21.35 (diretta Rai Sport HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 6 settembre, ore 21.15 (diretta Rai Due)

Finalissima

“Oggi possiamo dire di aver messo in piedi qualcosa di straordinario – ha confessato il direttore generale di Master Group Sport – che ha comportato uno sforzo organizzativo enorme, anche solo per livellare il pavimento di Piazza dei Signori e posarvi il campo da gioco. Grazie al Comune e a tutte le componenti istituzionali di Vicenza, alle aziende e agli imprenditori locali che, al fianco dei partner che ci seguono da tempo, hanno voluto contribuire alla riuscita dell’evento. La Supercoppa in Piazza è una sfida e creerà un precedente storico, dal punto di vista sportivo e spettacolare“.