“Buon Rientro” speciale da vivere, gustare e ballare: 24 music-point per la 24ª edizione

Pronti a ballare – e assaporare e cantare tanta musica e per tutti i gusti – nonostante il meteo ballerino di questi giorni venerdì sera a Thiene, dove si attendono per salutare l’estate ormai agli sgoccioli migliaia di visitatori e parti integranti della Festa della 24esima del Buon Rientro. Oltre 10 mila come affluenza stimata un anno fa, con picco di presenze contemporanee misurate in 5.500 nell’apice del venerdì sera. Appuntamento allora in data 6 settembre per l’edizione 2024, dalle 19 alle 2.30 della notte, con vie e piazze del centro chiuse al traffico dalle 16 secondo ordinanza del Comune, forti delle previsioni del tempo tornate in “sintonia” con gli auspici degli organizzatori.

Musica assortita nei 24 palchi allestiti grazie agli esercizi pubblici (con trend di adesioni in crescita) thienesi, abbinando una sfilza di piatti e street food per soddisfare davvero tutti i gusti e le esigenze di tutti coloro che sceglieranno Thiene come ritrovo post vacanze, in un evento ormai entrato nella storia popolare della città dell’Altovicentino come attrattiva forte anche per chi abita nel resto della provincia vicentine e fuori confini. A bar, pub e ristoranti si aggiungono anche i negozi aperti fino a tarda serata per chi vorrà abbinare al buon cibo e alla musica dal vico anche lo shopping in centro.

L’evento annuale è ancora una volto promosso e organizzato da Confcommercio Thiene con patrocinio e collaborazione del Comune di Thiene, il supporto prezioso di Pro Loco, di OGD Pedemontana Veneta e Colli e dell’Istituto Musicale Città di Thiene. Un’idea di gran pregio generata a cavallo tra i millenni che ha portato decine di migliaia di persone ogni primo week end di settembre nel cuore di Thiene, con unica pausa nel 2022 a causa del Covid-19. Un centinaio dopodomani coloro che si occuperanno della buona riuscita della lunga serata, dal servizio d’ordine composto da vigilanza pubblica e privata e figure per la logistica, le pulizie e altri adempimenti con una sessantina di volontari di varie sigle e associazioni: tutti operativi dal pomeriggio fino alla mattina seguente, con rafforzamento significativo degli addetti alla sicurezza.

In sede di presentazione in Municipio l’assessora all’Animazione del Centro Storico Marina Maino, ha sottolineato la “ripartenza ufficiale che la Festa del Buon Rientro dà a tutte le attività della città. Una festa attesa dai thienesi e non solo, e che si fonda sul gran lavoro di commercianti, Pro Loco, OGD Pedemontana, polizia locale e tante altre componenti, senza scordare gli artisti e le band che si esibiranno. Socializzazione e divertimento sano per tutti costituiscono il miglio invito a partecipare numerosi”. Il portavoce degli esercenti Basilio Tommasini riprende il filo assicurando “una festa sana e sicura, che si fonda sul contributo di tanti, porta quest’anno 24 locali a offrire spettacoli di musica e divertimento puntando a un innalzamento della qualità di food & beverage e degli eventi musicali”.

Poi parola a Manuel Benetti, alla guida della squadra di volontari della Pro loco di Thiene, che fa notare come “la Festa del Buon Rientro apre la stagione di eventi che si concluderà nel 2025 e vedrà impegnati i nostri volontari per una full immersion prima anche prima e dopo lo svolgimento dell’evento in sé”. Tra le novità annunciate anche l’installazione di 20 wc chimici mobili, ad affiancare la disponibilità sei servizi igienici nei locali pubblici. La curiosità: saranno di colore fucsia, per favorirne la visibilità nella folla, e disposti nei punti strategici della città ad alta affluenza. Importanti per la buona riuscita della manifestazione i compiti svolti nel pre-evento anche da ODG Pedemontana Veneta e Colli rappresentata da Nicholas Cazzola e dall’Istituto Musicale “Città di Thiene”, fresco di nuova veste, con la Juniorchestra che si esibirà al “Bosco” offrendo un assaggio assortito di musica pop/rock suonata in ensemble, con repertorio dagli anni ’50 a quelli recenti.

Di buon auspicio le parole del sindaco di Thiene Giampi Michelusi, tra l’altro in passato ad esibirsi in prima persona come artista, vista la sua passione musicale arcinota. “Con il Buon Rientro la città si appresta ad entrare nel periodo più intenso dell’anno in quanto ad eventi e a proposte di grande richiamo. Di anno in anno l’impegno richiesto agli organizzatori è sempre più intenso per l’afflusso crescente di visitatori previsto e per il conseguente lavoro necessario a garantire un divertimento sicuro. Ringrazio dunque in primis ConfCommercio per questa manifestazione importante che continua a rappresentare un momento di grande aggregazione e un appuntamento significativo con le proposte del commercio cittadino”.

Da parte di ConfCommercio un coro di ringraziamenti a nome di tutte le “parti in causa”. “Per i gestori dei pubblici esercizi e dei negozi, il Comune di Thiene, le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza, la Polizia Locale, la Croce Rossa, il Distaccamento di Thiene dei Vigili del Fuoco Volontari, la Pro Loco e i numerosi collaboratori che hanno profuso energie ed idee per crearla e per farla arrivare sino ad oggi, mantenendola giovane e attrattiva”. I pubblici esercizi che aderiscono all’evento sono: In Villa, Caffè Carducci, Le Tresor, Osteria Dal Conte, Botanico 87, Enosteria da Andrei Thiene, I’Scream, Shelter Garden, Al Corso, Buzzolan, 2766 Gas, Papillon, Via Roma 15, Cosmopolitan, Bacaro Al Bosco, Maria Bonita, Anima Madre, Albachiara, Valhalla Rock Pub, Bottega Faccin, Pizzeria Alla Rotonda, Bistrò 91, Erika & Harry, The Legend.