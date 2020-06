Ecocentri, dal 15 giugno nei due thienesi non sarà più necessaria la prenotazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Novità in vista per le modalità di conferimento degli sfalci, delle ramaglie e degli ingombranti agli ecocentri di via Liguria e di via Bassano del Grappa. L’ultimo giorno in cui sarà ancora necessario prenotare l’accesso agli ecocentri, tramite il sito comunale on line o telefonando all’Ufficio Ecologia, sarà sabato 13 giugno.

A partire dal prossimo 15 giugno l’accesso agli ecocentri tornerà ad essere libero, come era prima dell’emergenza per il Covid-19.

“Dopo questi mesi – è il commento di Andrea Zorzan, assessore all’ambiente – che ci hanno visto modificare drasticamente le nostre abitudini, finalmente torniamo alla possibilità di accedere senza obbligo di prenotazione agli ecocentri. Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale i volontari della Protezione civile comunale e dell’associazione Kronos per aver collaborato con grande disponibilità con il Comune nel gestire il contingentamento degli accessi in queste settimane e per averlo fatto con encomiabile professionalità”.

L’ecocentro di via Bassano del Grappa è aperto nelle mattine del venerdì e del sabato dalle 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18; quello di via Liguria nelle mattine di martedì dalle 8.30 alle 12.30 e del sabato dalle 9 alle 13 e al pomeriggio del mercoledì dalle 14.30 alle 18.30. Per info: Ufficio Ecologia, tel. 0445/804946.