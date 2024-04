Far west in zona ex ospedale: 35enne aggredisce a martellate il fratello, poi l’arresto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono attimi di tensione quelli che si sono vissuti stamattina nella zona dell’ex ospedale Boldrini di Thiene, tra la strada e i condomini che portano al centro della città. I Carabinieri della compagnia locale sono stati chiamati d’urgenza a intervenire per mettere freno agli atti sconsiderati e violenti di un uomo, che avrebbe minacciato e colpito una seconda persona con un martello, quindi vittima di un’aggressione. Si scoprirà poi, in seguito, che si trattava del fratello.

Oltre alle forze dell’ordine rappresentante dai militari della stazione di Thiene è giunta sul posto (in via San Vincenzo, quartiere a nord della città – anche un’ambulanza del Suem 118 inviata dall’ospedale di Santorso. A venire tratto in arresto è stato un 35enne del luogo, che tra l’altro già nei giorni scorsi si era reso protagonista di un episodio di cronaca di minore rilievo nel quartiere Ca’ Pajella.

Il personale medico sanitario si sarebbe occupato sia della persona ferita – si tratterebbe di lesioni lievi – sia dell’aggressore, preso in consegna dai Carabinieri intervenuti subito tra il parcheggio riservato ai dipendenti dell’Ulss 7 e la fermata dell’autobus, e quindi trasferito in una cella di sicurezza. Ad oggi il 35enne vicentino, cittadino italiano, risulta un senza fissa dimora, con familiari un tempo conviventi che risiedono a Thiene. Poco lontano è stato poi rinvenuto e sequestrato il martello utilizzato come oggetto contundente, di cui il soggetto violento si era nel frattempo “liberato”.

Alla scena di lunedì mattina avrebbero assistito numerosi thienesi, tra gente che si recava o lasciava la Casa della Salute all’ex Boldrini e chi si dirigeva verso il cento storico di Thiene per il mercato settimanale, oltre ad alcuni residenti ed anche esercenti che hanno subito avvisato il 112 e il 118. La Procura di Vicenza è stata immediatamente informata del grave episodio di cronaca, ed è notizia di metà pomeriggio che il 35enne, già in carcere da alcune ore al penitenziario di Vicenza, sarà indagato per tentato omicidio. I dati sensibili sui protagonisti della vicenda sono mantenuti sotto riserbo dalle forze dell’ordine.

La notizia è in aggiornamento