Cade in bicicletta e sbatte su un albero: muore in strada un pensionato di 69 anni

Una disgrazia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Fara Vicentino, dove un 69enne di Thiene ha perso la vita in seguito a un incidente mentre la vittima pedalava in sella alla sua bicicletta. A nulla sono valsi i soccorsi da parte di un’ambulanza del 118, accorsa sulle colline della zona dove si è verificata la tragica uscita di strada in un tratto di discesa. Per Lanfranco Frezza, questo il nome dello sfortunato ciclista, non si è potuto che constatare il decesso poco dopo le 13.30 di oggi. A dare l’allarme sarebbero stati degli automobilisti di passaggio dopo aver notato un corpo esanime a terra.

A perdere la vita in seguito ai traumi riportati nella caduta, dopo l’impatto violento con un ostacolo a bordo strada, è stato un cicloamatore ed ex ciclista di lungo corso, residente a Thiene nel quartiere di S. Vincenzo, quindi ad una manciata di chilometri dal punto dove oggi ha trovato la morte sui pedali. Secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri l’uomo avrebbe perso il controllo della bici andando a impattare contro il tronco di un albero, versione dei fatti in attesa di conferme ufficiali.

Una tragica distrazione oppure anche un improvviso malore all’origine del violento urto fatale visto che si trattava di un appassionato quanto esperto praticante del ciclismo nel tempo libero. Non si sospetterebbe il concorso di terze persone o veicoli in sede di ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma saranno i rilievi e le verifiche del caso affidate alle forze dell’ordine a fornire certezze.