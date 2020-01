Cutrone alla Fiorentina, Caldara torna a Bergamo. Inter-Giroud: ci siamo

A cinque mesi dall’addio al Milan Patrick Cutrone torna in Italia: limate definitivamente le distanze tra l’offerta viola e il Wolverhampton, proprietario del cartellino dell’attaccante, il giocatore riabbraccia la Serie A e vestirà la maglia della Fiorentina: un’operazione conclusa con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro più altri 16 per l’obbligo di riscatto che scatterà dopo 18 mesi. Oggi le visite mediche. La Fiorentina in queste ore stringe anche per Duncan dal Sassuolo.

Pressing dell’Inter, invece, per Olivier Giroud. Quella di ieri è stata una giornata di incontri in sede nerazzurra: i dirigenti sono stati a colloquio con l’entourage del giocatore ed hanno trovato un’intesa per il trasferimento dell’attaccante francese a Milano. Si è parlato di 2 anni e mezzo di contratto se il calciatore arriverà in questa sessione di mercato. Discorso che non varrebbe per giugno, quando Giroud si liberererà a zero perché in scadenza. Ora l’’Inter deve trattare sulle cifre: il Chelsea chiede circa 8-10 milioni di euro come indennizzo ma il club nerazzurro non vuole spendere più di 4-5 milioni. Giroud è convinto dal progetto, e nonostante abbia altre offerte, l’Inter resta la sua priorità.

Infine Mattia Caldara torna all’Atalanta. Definito il ritorno a Bergamo per il difensore classe 1994: l’operazione prevede un accordo in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto a favore del club nerazzurro. Chiusa l’operazione con il Milan, le visite mediche si svolgeranno già oggi.