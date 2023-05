Cento volte auguri a (bis)nonna Silvia unica “over 100” di Fara: festa grande per l’ex sarta del paese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una domenica davvero speciale, da 100 e lode per la longevità, è stata vissuta di recente dalla neocentenaria nonna – e bisnonna – Silvia Callegari di Fara Vicentino, festeggiata dai tanti parenti in occasione del secolo di vita per un compleanno “in accoppiata” con la Comunione di Alberto, uno dei suoi pronipoti. E’ lei la decana del paese, unica centenaria ad oggi, di circa 7 mesi più “matura” rispetto a un’unica coetanea vivente. Nata dunque il 28 maggio del 1923 nella vicina Lugo, dal suo paese natale dell’Altovicentino si è spostata poco più in là appena oltre il confine con Fara: qui ha trascorso tutta la sua vita dopo il matrimonio, affrontandola con un coraggio che tutti intorno le riconoscono.

Sarta di professione, Silvia era rimasta vedova da giovane donna e mamma con tre figli da crescere per poi dedicarsi al ruolo di nonna, sempre amorevole e presente con quei nipoti ora adulti riconoscenti che hanno voluto renderle onore e merito, oggi a loro volta genitori. Ha lavorato fino a quando la vista e la manualità glielo hanno consentito, apprezzata anche per il confezionamento di abiti di nozze che sapeva cucire in piena autonomia oltre a vestiti in vari tessuti per grandi e piccoli.

Serve quasi un “pallottoliere” per dare i numeri della discendenza di nonna Silvia, che ha avuto intorno domenica una trentina di parenti per il pranzo di festa al ristorante, a cui ha partecipato volentieri. Poi, dopo un riposino fisiologico nel pomeriggio per ricaricare le pile come si suole dire, si è gustata il grande evento delle 100 “candeline” alla sera qui con una settantina di invitati al rinfresco. E gli auguri speciali da parte di tutta la comunità in nome del paese a cui è sempre affezionatissima, con la sindaca Maria Teresa Sperotto a felicitarsi con lei e i familiari per l’ambito traguardo anagrafico raggiunto. Tra palloncini numerati e una grande scritta preparati per l’evento.

Unica assente domenica ma più che giustificata la sorella minore della nonna “over 100”, lei ultranovantenne che vive a Ventimiglia, in Liguria, un viaggio troppo faticoso da affrontare per l’occasione speciale. Per gli altri parenti tutti presenti al grande “raduno” in omaggio a nonna Silvia Callegari tra i centenari del paese, complimentandosi con la nuora Loreta che la accudisce ogni giorno e se ne prende cura. “A darle tanta vitalità – spiega la nipote Lara – sono stati sicuramente anche i bambini, prima nipoti e poi pronipoti, che le hanno fatto sempre compagnia”.