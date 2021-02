Nonna Severina dopo aver battuto il Covid spegne 108 candeline ed entra nella “Top 100”

Il 4 febbraio del 1913, quando nonna Severina allora bebè venne alla luce, l’Italia, il Veneto e il paesello di Grumolo delle Abbadesse dove nacque non citavano ancora sui libri di storia alcuna Guerra Mondiale. Oggi, a distanza di 108 anni e spiccioli, a rimanere ci sono ancora pochi testimoni oculari dei due cataclismi bellici e, tra loro, anche la pensionata – di lungo corso ormai – vicentina Severina Chiurato, che può affermare di aver superato con successo anche quella che già in molti hanno definito impropriamente come la Terza Guerra Mondiale. Contro un nemico invisibile ma i cui effetti sono stati devastanti, una pandemia senza precedenti.

Quella, tutt’ora in corso, che l’ultracentenaria vicentina che oggi vive a Lerino di Quartesolo di fatto può “vantarsi” di aver già vinto, dopo averla combattuta in prima persona. Resistendo a una febbre che ha sfiorato i 40 gradi, per poi andarsene come era venuta. Sconfiggendo così un Covid-19 di cui parlavano tutti i tg da mesi, che l’aveva aggredita alle spalle a dicembre. Facendo leva su un fisico temprato dagli anni che ha resistito a tanti malanni passati, su una ad oggi inspiegabile minor mortalità ormai assodata tra i centenari, e su un pizzico di fortuna, perchè no.

Già salita alla ribalta delle cronache non solo locali ma anche della stampa nazionale, circa un mese fa, grazie alla notizia del superamento del contagio di coronavirus alla sua veneranda età, l’anziana accudita dai familiari ha raggiunto un traguardo invidiabile, quello delle 108 candeline. A festeggiarla simbolicamente tutta la comunità, con intercessione del sindaco locale Diego Marchioro che, in condizioni di sicurezza concordate e grazie anche al superamento dell’epidemia per l’anziana signora, sabato scorso ha prestato visita alla nonnina del paese regalandole un omaggio floreale graditissimo.

Con qualche giorno di ritardo rispetto alla data del compleanno, risalente a giovedì della scorsa settimana, ma ugualmente apprezzata dall’arzilla 108enne, in modo da poter celebrare con i parenti in turnazione un lieto evento, al pari di quel 4 febbraio anteguerre di 108 anni prima. Che vive in famiglia accudita da figli e nipoti, fieri di tenersi stretti finchè destino vorrà la seconda persona più longeva nel Vicentino e la sesta in Veneto secondo una speciale classifica ufficiosa che, per forza di cosa, viene quotidianamente aggiornata ma regala nomi e cognomi di chi gode dell’elisir di lunga vita.

Curiosando tra gli ultracentenari, infatti, si scopre che Severina è di recente entrata nel prestigioso club “Top 100″ degli italiani più longevi in vita”: alla data di sabato scorso si trovava al 94° posto assoluto in Italia. Ai primi tre altrettante donne di 111 anni compiuti – classe di nascita il 1909 -, residenti in Sicilia, in Veneto (a Vigonza nel Padovano) e in Abruzzo. Nel Vicentino, secondo questa graduatoria anagrafica, la neofesteggiata di Lerino “insegue” invece la scledense Lucia Soliman, che punta ai 110 anni la prossima primavera.

“Auguri non solo dall’amministrazione comunale, ma anche dalla cittadinanza tutta, orgogliosa di avere una concittadina di questa tempra”, questo il messaggio da parte del Comune, correlato da alcune immagini.