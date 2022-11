Tutti pronti a tifare Margherita, la 20enne vicentina in gara per conquistare la finale di “Bake Off”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giovane, carina e molto abile con gli utensili da cucina in mano. La studentessa 20enne Margherita Cracco sta conquistando tutti a suon di dolci creazioni e, sopratutto, si sta facendo largo tra i concorrenti della decima edizione di Bake Off Italia condotta da Benedetta Parodi. Dopo l’undicesima puntata la concorrente di Valdagno sembra essere entrata nelle simpatie degli italiani oltre, naturalmente, aver fatto breccia nell’animo dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, impresa non facile da compiere.

Nel tendone di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, la pasticciera vicentina ha superato tutte le selezioni, mostrando il suo talento. La ragazza piace per la genuinità e la dolcezza che, come si dice in gergo, la rende un volto che “buca lo schermo” raccogliendo sempre più consensi tra il pubblico ma quando entra in gara riesce a concentrarsi e ad esprimersi senza lasciarsi sopraffare dall’ansia delle telecamere. Il clou del programma in onda su Real Time però arriva adesso, venerdì 18 novembre i concorrenti rimasti si giocheranno l’accesso alla finalissima e Margherita può contare sul sostegno di un’intera provincia pronta a darle la spinta morale. Nel corso della prima puntata Margherita ha dichiarato di essersi iscritta senza particolari ambizioni, prendendo la competizione per gioco, non avendo mai fatto prima un corso di pasticceria. La passione per l’arte bianca, però, l’ha portata lontano e ora i suoi obbiettivi sono cambiati.

La vicentina, iscritta all’Università di fashion design di Milano dove risiede dallo scorso settembre, ha un amore innato per la moda, tramandatale dal padre, ma allo stesso tempo coltiva fin da piccola la passione per i dolci, che ha sempre prodotto assieme alla mamma Anna (vicesindaca di Valdagno). Un percorso di crescita che ha indirizzato Margherita a seguire ciò che più le piace e il fatto che abbia preso qualcosa da entrambi i genitori non è affatto un caso. Chissà che non riesca a conquistare il titolo di miglior pasticciera del 2022, per scoprirlo non resta che tifare per lei nella semifinale in programma venerdì sul canale 31 del digitale terreste, forza Margherita!