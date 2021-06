Festa dei Popoli “a spasso” per i paesi con l’inedita passeggiata adatta a tutti

Nel “mezzo del cammin” dell’edizione 2021 della Festa dei Popoli di Thiene, iniziata domenica 13 giugno e che proseguirà nell’inedito format in corso fino al 27 di questo mese, arriva per domani la proposta che idealmente “varca ogni confine”.

Si tratta di una passeggiata adatta davvero a tutti, su un percorso pianeggiante di meno di meno di 6 chilometri, ad attraversare le campagna di Thiene, Zugliano e Sarcedo in un percorso ad anello vistando i vari stand multietnici allestiti lungo il tracciato.

“Passo dopo passo vengo da te” è il titolo dell’evento che per la prima volta viene proposto all’interno delle due settimane – anche questa è una novità assoluta – organizzate dalla Commissione Festa dei Popoli, con la partecipazione non solo dei thienesi attenti al tema dell’integrazione e degli altovicentini in genere, ma anche di tante delegazioni di cittadini stranieri che hanno scelto l’Italia come luogo dove vivere e formare la costruirsi una famiglia e un futuro.

Gli stand variopinti di colori e ricchi di curiosità di ogni tipo costituiranno dei “break” libero lungo il percorso disponibile per tutti dalle 9 alle 12 di domenica 19 giugno. Si tratta di un evento senza necessità di prenotazione, senza punti ristoro in buona e praticabile anche con passeggini e carrozzine con alcune deviazioni segnalate sul tracciato. Per scaricare la mappa completa (clicca)