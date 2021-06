Nasce la nuova guida con 15 itinerari utili per scoprire il Monte Novegno

Dal 19 giugno, presso alcuni punti vendita di Schio e dintorni, è disponibile una nuova guida cartacea per scoprire il monte Novegno. Pensata per descrivere 15 itinerari utili per raggiungere il massiccio con i diversi gradi di difficoltà, tempi dei percorsi e qrcode per per la traccia gps.

Questo nuovo libretto, edito da Berica Editrice, contiene anche una carta escursionistica in scala 1:30000 con foto dei luoghi e della flora locale (come le peonie, le orchidee e i gigli rossi di San Giovanni). Nei percorsi descritti, per gli amanti della montagna, è possibile ammirare anche la fauna e i vecchi sentieri tracciati dai soldati della Grande Guerra; senza contare il panorama mozzafiato che si vede da monte Rione.

La valorizzazione del territorio non a caso è uno dei pallini dell’amministrazione comunale di Schio. Gli assessori Barbara Corzato (promozione) e Alessandro Maculan (politiche collinari) hanno promosso il nuovo opuscolo con grande entusiasmo. “Il Monte Novegno è un luogo colmo di storia e tradizioni, ci trasmette emozioni che rafforzano la consapevolezza del valore del paesaggio naturale, è una ricchezza del nostro territorio da valorizzare nel rispetto dell’ambiente. Questa nuova guida diventa uno strumento in più per far conoscere i paesaggi meravigliosi che circondano Schio”.

Presso numerosi ristoranti e agriturismi dei posti interessati, oltre che a Palazzo Fogazzaro e alle librerie Bortoloso, Ubik e Quivirgola, il libretto sarà acquistabile al costo di 3 euro. Seguendo l’esempio di Marco Adriani, autore di un libro dedicato al Novegno, il Comune di Schio cercherà di mettere in rilievo le proprie “chicche”, ancora troppo ignorate ma degne di assoluto riconoscimento. Per l’importanza dei valori e dei posti in questione.