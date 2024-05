Festa dei Popoli “on move” mercoledì e domenica. A Thiene ci si unisce divertendosi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il cambiamento che fa rima con movimento, le buone azioni che si traducono in ottime integrazioni. Si parla di sociale e di accoglienza e si parla sempre d’attualità quando ci si avvicina alla Festa dei Popoli di Thiene, che per l’edizione 2024 ormai alle porte – è la 15esima – si propone di portare il focus sul tema “Il movimento unisce“. Gli spostamenti di persone, il movimento che prende spunto dalla musica, dalla danza e porta l’allegria, l’evoluzione dello stare nel mondo, l’intreccio di destini e l’incontro tra i popoli faranno da “humus” alla festa e agli eventi correlati in partenza.

Il clou della rassegna di fine maggio culminerà ancora una volta con la sfilata e la grande festa nel parco di Villa Fabris nella domenica con conclusiva, il 26 maggio. “Un connubio – ci spiegano gli organizzatori della Commissione – tra danze tradizionali e incontro di popoli diversi che prenderà vita tra gli stand, sul palco e grazie ai laboratori in movimento che verranno proposti in questa attesa giornata di festa. Noi siamo pronti a muoverci un po’ insieme. Vi aspettiamo con tanta voglia di farvi coinvolgere perché il movimento abbatte barriere, crea contatto, rafforza la conoscenza reciproca e le relazioni sociali”. A fare da “apripista” alla festa, nel week end precedente, una mostra fotografica apprezzata e già ospitata a Palazzo Cornaggia, a cura della Cooperativa Sociale “Con te” di Quinto Vicentino.

Programma eventi Festa dei Popoli Thiene 2024

MERCOLEDÍ 22 MAGGIO Thiene – Liberamente donna

Cinema San Gaetano – ore 20.30

Serata culturale della Festa dei Popoli, per il ciclo “I colori delle donne”

Ospite Simona Atzori: pittrice, ballerina e scrittrice.

Modererà la serata Nicole Zavagnin.

Momento danzante a cura di Ma.Ma. Co.operativa di danza – Zugliano (VI)

Serata organizzata con la collaborazione di Fondazione Fontana onlus e Bcc Veneta

Simona Atzori nasce senza braccia, ma grazie al talento e alla sua caparbietà diventa una

ballerina e una pittrice di successo. Ha saputo trasformare il suo limite in opportunità, riuscendo a realizzare il suo sogno: quello di diventare una ballerina di fama internazionale e una pittrice di successo. “I veri limiti – dice sempre – sono negli occhi di chi guarda”. Simona ha uno straordinario talento artistico e anche una capacità unica di appassionare alla vita; i suoi racconti, il suo sguardo, il suo sorriso hanno un effetto rigenerante per tutti. Com’è riuscita a superare i suoi limiti? “Senza braccia non hai equilibrio, ma ne ho trovato uno mio: ho spostato il baricentro e sono più salda di tanti ballerini professionisti.” Come è solita ripetere spesso Simona in fondo la presenza di un’imperfezione è grave solo se la si considera tale e l’unico limite capace di frenare una vita è quello mentale. Una consapevolezza simile la si raggiunge solo dopo un’accurata introspezione di sé stessi. Grazie all’ausilio di un profondo amore familiare che l’ha sempre sostenuta e le ha permesso di diventare ciò che in fondo era destinata a essere: una pittrice, una ballerina, un’artista, ma soprattutto una donna con la D maiuscola.

DOMENICA 26 MAGGIO – 15° Festa dei Popoli Thiene. Il movimento unisce

Parco di Villa Fabris – ore 11–20

Programma:

11 Sfilata dei Paesi per le vie del centro storico

12 Saluti in lingua e apertura Stand di Paesi e Associazioni

13 Apertura stand cibo Etnico e Chiosco Sanga-Bar Engim (area ristoro coperta)

14 Gioche de na volta a cura de Gli Amici di Thiene e Wolfexs

16 Spettacoli sul palco principale e animazione con laboratori tra gli stand

19 Happy hour Analcolico a cura di Acat Valori Nuovi

19.30 Esibizione di Smove Hip Hop School & Fitness

19.45 Estrazione lotteria

Novità Festa 2024

Quiz a premi sulle curiosità dal mondo

Durante il giorno il pubblico sarà invitato a girare negli stand, per conoscere meglio i balli e igiochi tipici di ogni Paese. Si farà raccontare i motivi che hanno spinto alcuni Popoli a lasciare il loro paese d’origine per raggiungere l’Europa. Dovrà prestare attenzione a ciò che si dirà sul palco tra uno spettacolo e l’altro. A metà pomeriggio verrà coinvolto con delle semplici domande in modalità quiz utilizzando il proprio cellulare. Alla fine del gioco chi avrà risposto correttamente e più velocemente a tutte le domande riceverà un fantastico premio.

Animazione con laboratori tra gli stand

Da alcuni anni i laboratori svolgono un ruolo importante della festa sia per adulti che per bambini. Varie attività programmate hanno sempre animato la fascia oraria tra le 15.30 e le 17 e in un‘area specifica del Parco. Quest’anno invece, il movimento proposto dal tema e l‘energia vitale che coinvolge tutti, ci portano l’esigenza di non avere laboratori fissi in orari e spazi specifici. L’invito è di passeggiare tra gli stand dei Paesi e godere dell’animazione continuativa offerta ai visitatori. Altri stand verranno dedicati a nuovi laboratori interattivi che, per tutto il giorno, saranno a disposizione di chi vorrà esserene coinvolto.

I giochi de na volta in movimento

Dalle 14.30 in varie zone del Parco di Villa Fabris verranno proposti giochi dinamici che si

svolgevano ai tempi dei nostri nonni. Bambini di tutte le età potranno saltare, correre,

arrampicarsi, sfidarsi in vari giochi proposti da Gli amici di Thiene e Wolfexs. Giovani ragazzi e ragazze pieni di allegria animeranno per tutto il pomeriggio settori dedicati ai più piccoli.

Cibo Etnico

Anche per il 2024 ci sarà la collaborazione con Vivincucina di Chiuppano. Dopo un percorso di scambio culinario intrapreso con alcuni esponenti dei gruppi paese scelti, si proporranno 5 assaggi tipici provenienti da cinque Paesi: Asia-Padthai (Thailandia), Africa-Tajin (Tunisia), America-Carapulcra (Perù), Europa-Kolozvarka Kapusta (Slovacchia) e Italia. Alcuni piatti sono vegani, la carne utilizzata è macellata con metodo halal e tutte le preparazioni sono senza glutine e senza lattosio.

Gadget 2024

1- Movi_Mappa 2024: Il movimento, inteso come incontro, necessita di una mappa in cui

trovare le coordinate e arrivare a destinazione. La Movi_Mappa sarà una sorta di bussola che ci guiderà all’interno della festa. Verrà distribuita in ingresso, allo stand accoglienza, e conterrà tutte le informazioni necessarie per godersi al meglio la festa. Ci porterà tra gli stand, avendo così modo di incontrare paesi e associazioni, ci consentirà di avere sempre a portata di mano il programma della giornata, si potranno consultare i premi della lotteria e completare un puzzle che ci permetterà di ricevere il gadget 2024 della festa.

2- Ventaglio. A chi riuscirà a visitare tutti gli stand paese e a completare il puzzle all’interno

della Movi_Mappa verrà consegnato un ventaglio colorato a ricordo della giornata in movimento tra gli stand.

Plastic free, raccolta differenziata e stile di vita

Festa dei Popoli Thiene vuole continuare ad essere palestra di stili di vita per questo da

quest’anno aderisce anche alla campagna “Vivo Bene Veneto” promossa dalla Regione Veneto per lo sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente. Grazie alla disponibilità di ViAcqua, torneremo a distribuire acqua di acquedotto, refrigerata e frizzante su richiesta; continueremo a distribuire le borracce in alluminio offerte da ViAcqua e le tradizionali tazze mug personalizzate in plastica ma riutilizzabili. Lo staff ecologia assicurerà poi che all’interno del Parco di Villa Fabris vengano rispettate le regole per una corretta raccolta e divisione dei rifiuti prodotti. La Festa aderisce come ogni anno alla campagna provinciale “- alcol + gusto” sostenendo,

come nelle passate edizioni, il consumo di bevande esclusivamente analcoliche.

Anche per questa edizione alcuni comuni limitrofi hanno deciso di collaborare con noi. A Carrè, dal 21 al 31 maggio presso il centro culturale Caradium di via Monte Ortigara ci sarà la mostra multisensoriale Nella direzione giusta. Da Bihać al Trentino con i migranti che percorrono la rotta balcanica a cura del Centro Astalli di Trento, dove verranno esposte le storie di persone in movimento attraverso la rotta balcanica. Martedì 21 maggio alle ore 20.30 ci sarà l’inaugurazione con la testimonianza degli operatori del Centro Astalli di Trento.

La Festa dei Popoli di Thiene è organizzata dalla Commissione Festa dei Popoli insieme ad

A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione OdV. È sostenuta dal Comune di Thiene e da Sentieri di Pace per Thiene, con il patrocinio dei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Piovene Rocchette, Santorso, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano. Si avvale della collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza e del sostegno di molte aziende e privati del territorio.