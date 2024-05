Previsioni 21-23 maggio: il maltempo porta altri 100 mm di pioggia sulle Prealpi Vicentine

Situazione generale

Sono passati pochi giorni dall’evento alluvionale che ha interessato alcune località del vicentino, ma la preoccupazione torna in vista di un’altra imminente forte perturbazione, che colpirà ancora una volta il nostro territorio già messo in ginocchio da frane, allagamenti, rottura di argini e ponti spazzati via. Nota positiva: il peggioramento sembra durare poche ore rispetto la scorsa settimana.

Martedì 21 maggio

Fin dal primo mattino avremo fenomeni diffusi sul Vicentino, di moderata o debole intensità sulle zone più meridionali, mentre sulle zone montane saranno già abbondanti. Tra la tarda mattina e il primo pomeriggio un intenso nucleo di rovesci o temporali colpirà tutta la provincia, con maggiore accanimento sulle pedemontane dove per effetto “stau” le precipitazioni saranno più insistenti. Fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio con rapide schiarite ad iniziare da sud. In poche ore sono attesi 70/100 mm di pioggia sulle Prealpi, con punte di 150 sulle Piccole Dolomiti. In pianura generalmente dai 40 ai 80 mm. Non si escludono allagamenti o esondazioni di corsi d’acqua minori dati i livelli idrometrici ancora alti dopo le ultime abbondanti piogge. Temperature in calo di 4/6 gradi.

Mercoledì 22 maggio

La mattina cielo variabile, nubi sparse e alternanza di sole soprattutto in pianura con basso rischio di precipitazioni. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con rovesci sparsi o qualche debole temporale. Saranno fenomeni locali e intermittenti che non bagneranno tutta la provincia. Ampie schiarite dalla sera. Estremi termici in pianura tra 12 e 22 gradi.

Giovedì 23 maggio

Soleggiato la mattina in pianura, mentre in montagna sarà rapida la formazione di nubi cumuliformi. Nelle ore centrali della giornata avremo molta instabilità con fenomeni sparsi a carattere di rovescio. Migliora al tramonto. Temperature stazionarie con punte massime di 22-23 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Non si vendono al momento campi di alta pressione in arrivo sulla nostra provincia in grado di portare giornate stabili di bel tempo. Anche nel fine settimana quindi ci sarà molta instabilità, più probabile sulle zone montane e pedemontane. Temperature in lieve aumento con valori leggermente al di sotto della norma.