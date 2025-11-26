Fiabe, flash mob, musica e bancarelle: il Natale delle Meraviglie illumina il centro

Ancora pochi giorni e il centro storico di Thiene vivrà l’atmosfera, le musiche e l’allegria de Il Natale delle Meraviglie, l’evento proposto da Confcommercio e Amici di Thiene con la collaborazione del Comune di Thiene e il sostegno di Ogd Pedemontana Veneta e Colli.

“Quest’anno sotto l’albero a Thiene troviamo la preziosa sinergia tra Confcommercio e Amici di Thiene Aps che uniscono le forze e il cuore come mai prima d’ora per offrire alla cittadinanza e al folto pubblico di visitatori un mese di dicembre inedito ricco di appuntamenti – spiega Marina Maino, assessora all’Animazione del centro –. Il calendario proposto annovera manifestazioni tradizionali e imperdibili con attrazioni e novità per tutti, serate all’insegna della musica, prelibatezze da gustare, mercatini ed eventi rivolti ad ogni età. Grazie alla collaborazione avviata quest’anno è stato possibile ampliare le proposte e coprire anche fasce serali. Ringrazio gli organizzatori e tutti i volontari che profondono con generosità il loro tempo, la loro creatività e le loro energie perché chi vive la città e il territorio possa trascorrere giorni lieti e sereni nei giorni più suggestivi e carichi di emozione dell’anno”.

Dichiara Bepi Restiglian, anima degli Amici di Thiene: “In questi giorni segnati dal dramma dell’incendio dei magazzini Munari mi hanno colpito i pensieri delle persone, grandi e piccine. Munari era nell’immaginario collettivo la meta ambita per acquistare doni che facessero felici i bambini e trovare l’introvabile. Vorrei che Il Natale delle Meraviglie facesse il miracolo di trasformare il fumo nero che abbiamo ancora negli occhi in un per avere così speranza per il nostro mondo. Noi ce la metteremo tutta perché Thiene resti un punto di riferimento privilegiato dove si possa vivere lo spirito semplice e vivo del Natale”.

Il programma è ricco di eventi di vario genere. Il presidente di Confcommercio Thiene, Andrea Retis, sottolinea il ricco programma di eventi di vario tipo: “Quest’anno siamo riusciti ad armonizzare l’organizzazione delle attività che si vedranno nel cento di Thiene, riuscendo a far convivere tutte le iniziative proposte – sottolinea Andrea Retis, presidente di Confcommercio – Un segnale forte che vogliamo condividere con i nostri soci, promuovendo la collaborazione e il fatto che le difficoltà possono essere affrontate e risolte solamente con una visione collettiva. L’augurio, rivolto a tutti, è quello di venire a Thiene dal 22 novembre, perché ce n’è per tutti i gusti”.

Il programma

Nei week end 29 e 30 novembre e 6 e 7 dicembre tornerà per la gioia di grandi e piccini il Natale di Fiaba, a cura degli Amici di Thiene, con suggestioni e proposte golose, tutte da vivere, assaporare e gustare, per entrare nelle atmosfere di un magico Natale di poesia.

Giovedì 4 dicembre dalle 18 alle 20 Piazza Chilesotti e Piazzetta Rossi saranno animate dal Flash mob proposto dall’associazione Studio Danza. L’8 dicembre dalle 17 alle 23 Aperitiviamoci in Piazza Chilesotti è l’appuntamento con le proposte dei pubblici esercizi di Thiene. Giovedì 11 dicembre dalle 18 alle 20 torna il Flash mob a cura di Studio Danza in Piazza Chilesotti e Piazzetta Rossi. Sabato 13 e domenica 14 dicembre il Centro Storico vivrà Natale in Armonia a cura di Confcommercio. Sabato 13 il centro sarà animato da bancarelle a tema natalizio.

Domenica 14 dicembre alle 9 prenderà avvio la classica Stragiaxà a cura di Fulminea Running Team e alle 14.30 la prima edizione di MotoBabbo Thienese. Alle 17 il pubblico potrà ammirare Magie di Luce tra Arte, storia e Natura! in Piazza Ferrarin. A partire dalle 18 piazza Chilesotti ospiterà il DJ Ali Selecta. Giovedì 18 dicembre dalle 18 alle 20 si terrà il Flash mob di Studio Danza in Piazza Chilesotti e Piazzetta Rossi. Sabato 20 dicembre torna Natale in Armonia con l’arrivo della Fiamma della Pace da Betlemme alle 16.30. Seguirà un intrattenimento musicale a cura di Strings Ensemble. Domenica 21 torna Natale in Armonia. Il pomeriggio musicale è affidato dalle 16 al coro Allegria di Junior Orchestra e dalle 18 alle 23 al DJ Ciso jr in piazza Chilesotti.

– – – – –

