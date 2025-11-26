In fiamme auto parcheggiata in via Granezza

Attimi di paura in via Granezza a Sarcedo per un’auto utilitaria andata improvvisamente a fuoco mentre era parcheggiata in mezzo ad alcune abitazioni.

L’auto, in sosta da tempo nello stesso posto, è stata avvolta dalle fiamme.

l Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri e un’ambulanza del Suem 188, intervenuta per prestare soccorso e assistenza ad una donna che abita in una delle abitazione a ridosso dell’area.

Per la regolazione del traffico una pattuglia della Polizia Locale.

