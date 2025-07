Adolescente investito da un’auto di fronte al Teatro Comunale a mezzanotte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati attimi di apprensione quelli che sono seguiti all’investimento di un ragazzo l’altra notte nel cuore di Thiene, di fronte al Teatro Comunale in via Bassani. Da una ventina di minuti era trascorsa la mezzanotte quando è avvenuto l’incidente, con un’auto Fiat Punto a urtare nel bel mezzo della strada un giovane tra i 16 e i 20 anni di età che si trovava, con altri amici, nei pressi all’area del complesso Borgo Belvivo.

La dinamica dell’investimento è stata affidata alla pattuglia dei Carabinieri intervenuta sullo scenario dell’emergenza insieme all’autoambulanza del Suem 118 del Pronto Soccorso di Santorso, trovando l’adolescente ferito steso sull’asfalto, dolorante ma cosciente.

In base a rilievi e testimonianze raccolte a margine del fatto di cronaca saranno chiarite le dinamiche dell’incidente da parte delle forze dell’ordine, che hanno collaborato nei soccorsi e regolato la circolazione sul tratto di strada che si trova a meno di 100 metri dal Municipio di Thiene. In quei minuti della notte a cavallo tra domenica e lunedì sulla zona insisteva una considerevole perturbazione con pioggia. Presenti più persone intorno, tra le quali gli amici dell’infortunato, al momento dell’urto, oltre ad alcuni residenti che si sono affacciati e sono scesi in strada a prestare aiuto dagli appartamenti delle palazzine che danno sulla strada, all’imbocco del parcheggio interrato.

Incolumi il guidatore dell’utilitaria e una passeggera, provenienti da una laterale di via Bassani e che non avrebbero potuto evitare l’impatto con il pedone intento ad attraversa la strada in quel frangente, investendolo in pieno, con lunotto anteriore sfondato all’impatto. Si tratta di due giovani, coetanei del ragazzo – di origini nordafricane secondo quanto fin qui riferito, residente nel Thienese – stabilizzato sul posto per un’emorragia, trasportato in ospedale con un codice di media gravità e del quale non risultano note le generalità. Non correrebbe dunque rischi per la vita, salvo complicazioni successivi al ricovero.

