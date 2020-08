Furgone in manovra sfonda vetrina del centro estetico. Commessi e clienti atterriti ma salvi

Il furgone diventa una scheggia impazzita e si conficca con il muso in una clinica di estetica, frantumando la vetrata. All’interno del negozio per quanto atterriti dal pericolo se la caveranno senza nemmeno un graffio il titolare, una commessa e alcuni clienti presenti una decina di minuti prima di mezzogiorno. Ovviamente tutti impauriti per il botto, il crollo di parte del muro che si affaccia sul parcheggio e lo “sbucare” del cofano di del mezzo di trasporto entrato “in bottega” all’improvviso.

Ingenti i danni sia alla muratura esterna dell’edificio che dà sul parcheggio di piazza XXV Aprile sia alla porta in vetrata, andata a pezzi. Un incidente che ha riversato in strada e nel parcheggio coloro che si trovavano nell’area commerciale di recente costruzione, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Thiene.

A bordo del furgone bianco di marca Mercedes una sola persona, la conducente che non ha saputo spiegare cosa fosse accaduto. Sarà il verbale redatto dagli agenti a farlo, in compenso, una volta che saranno chiarite le dinamiche dell’episodio. Si tratta di una donna di 37 anni residente a Chiuppano, che ha perso il controllo del veicolo commerciale in fase di manovra. Erano le 11.50 di stamattina. A venire abbattuta in parte è stata la parete esterna del centro estetica “La Clinica”, cemtro specialistico per la cura e il benessere del corpo, sfondata dalla parte anteriore del veicolo.

A lanciare l’allarme immediato, raccolto dalla polizia locale Nord Este Vicentino giunta sul posto in un paio di minuti, sono stati gli stessi “scampati” al pericolo che si trovavano all’interno dell’attività, dopo essersi sincerati che la conducente non avesse riportato ferite nell’impatto a sua volta. Il bilancio dell’incidente, come confermato dagli agenti thienesi, fortunatamente non registra alcun ferito. Ben diverso il discorso sul piano dei danni provocati all’edificio, oltre a quelli da carrozzeria del veicolo.

Furgone in negozio 1 di 3

Sul posto, mentre erano in corso i rilievi della pattuglia intervenuta a mezzogiorno, sono giunti anche i vigili del fuoco. Alla squadra del 115 è stata affidata la messa in sicurezza dalla zona limitata a potenziale rischio crollo, in attesa di valutazioni puntuali sulla staticità dell’immobile.