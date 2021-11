Giornata contro la violenza sulle donne. Un evento per Anna Filomena Barretta, vittima di femminicidio

Sono passati 3 anni dalla morte di Anna Filomena Barretta, uccisa dal marito. Era il 19 novembre del 2018 quando Angelo Lavarra tolse la vita a sua moglie con un colpo di pistola alla nuca nella loro casa di Marano Vicentino. Nel terzo anniversario della scomparsa di Anna Filomena le persone a lei care tornano a ricordarla e a ricordare tutte le donne vittime di femminicidio.

In occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione “Amiche di Anna” (nata dopo l’uccisione della giovane commessa) organizza un evento benefico in programma il 25 novembre al Centro Commerciale di Thiene (ex Carrefour, ora Tosano). Alle ore 18 verrà inaugurata una panchina rossa in ricordo di Barretta. Non solo: verrà presentato il video della canzone “Cassa 12 chiude”, scritta e interpretata da Bruno Conte e dedicato proprio alla donna. Seguirà una performance di danza del gruppo Silicon Kafe sulle note di alcune canzoni del cantautore contenute nel suo prossimo album in uscita. Presenterà l’evento la giornalista di TVA Alessandra Altomare.