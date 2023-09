Giovane esagitato sfonda la porta di un condominio a sassate

Episodio movimentato nella tarda mattinata di oggi (22 settembre) in piazzetta Rossi a Thiene, dove un ragazzo di origini africane di 22 anni, fuori di senno, ha scagliato due sanpietrini contro una vetrina, mandandola in frantumi.

E’ accaduto tutto alle 11,18. Il giovane, che era stato protagonista a Schio di un fatto simile un anno fa, avrebbe alcune fragilità di tipo psicologico, e dicendo frasi sconnesse ha prima minacciato i dipendenti dell’agenzia interinale Dimensione Impresa, quindi ha sfondato con due blocchetti di pietra la porta d’ingresso del condominio “Rossi”, sempre in piazzetta Rossi, al civico 20, procurandosi anche una ferita alla mano.

I presenti nel frattempo hanno avvertito le forze dell’ordine e sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino. L’esagitato è stato fermato e quindi accompagnato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso di Santorso per i provvedimenti del caso. Il comando della polizia locale inoltrerà richiesta formale di espulsione o di foglio di via da Thiene.

Un anno fa il ragazzo, che sarebbe seguito anche dal centro di salute mentale dell’Ulss 7, per un fatto simile era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.