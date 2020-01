Gli amici lo cercano al telefono ma lui non risponde: 46enne trovato morto in casa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato trovato senza vita in casa, dopo che gli amici di sempre, non riuscendo a contattarlo al telefono, hanno avvertito la polizia locale e i vigili del fuoco.

Andrea Calgaro, 46 anni, malato da tempo, è stato trovato dai pompieri all’interno del suo appartamento in via dei Quartiri (zona Conca) a Thiene privo di vita per terra in corridoio.

L’allarme era scattato martedì sera: i soccorsi si sono rivelati inutili e alla base della morte vi sarebbe molto probabilmente un malore. Conosciuto e benvoluto a Thiene, appassionato di cucina e grande tifoso del Milan, Andrea Calgaro non aveva avuto una vita facile, in quanto contrassegnata da lutti e dalla malattia.