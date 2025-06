Fare rumore “più forte delle bombe”: il 27 giugno a Thiene corteo per la Palestina

“Facciamo rumore. Per la libertà della Palestina e della sua gente. Contro riarmo e autoritarismo”. È l’appello lanciato dagli attivisti di “Altovicentino per la Palestina“. Una chiamata a raccolta in vista di “Più forte delle bombe“, la manifestazione programmata per venerdì 27 giugno a Thiene.

Il corteo prenderà il via dal Parco Giardini del Bosco, dove il ritrovo è previsto per le ore 18:30. “Porta strumenti, pentole – è l’invito degli organizzatori -, facciamoci sentire”. Dalle 20:45, poi, Villa Fabris ospiterà il post corteo: durante la serata, animata da note di musica palestinese a cura di Dj Felafel, si potranno gustare angurie fresche nonché partecipare al laboratorio “Cianotipie resistenti”.

Gabriele Silvestri

