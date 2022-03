Grande successo per Bibliopassioni a tutto campo, aggiudicato finanziamento da 30 mila euro

Grande successo per il progetto “Bibliopassioni a tutto campo” che si è concluso nel gennaio scorso. Oltre quaranta iniziative hanno coinvolto il territorio con 177 incontri realizzati da circa 60 associazioni con il supporto di enti e formatori. In totale hanno collaborato al progetto 125 operatori che da giugno 2020 hanno coordinato l’organizzazione che si è dimostrata alquanto laboriosa. Tanto impegno che si è tramutato in numeri importati, il pubblico ha risposto in massa raggiungendo 2.254 unità suddivise tra bambini, ragazzi e adulti.

Un’esperienza nuova, unica e complessa, che ha dato nuova energia all’approccio con la lettura e all’interazione tra persone, in un momento storico condizionato dalla pandemia.

“Bibliopassioni a tutto campo – spiega Maria Gabriella Strinati, assessore alla Biblioteca e alla Cultura – ci ha consentito di sperimentare le tante possibilità di lavorare per la diffusione delle pratiche della lettura nel nostro territorio. Il concetto di base è che leggere è un’esperienza individuale, ma può anche essere collettiva, comunitaria, di condivisione con gli altri. Sono state proposte letture animate e ad alta voce, attività di formazione e laboratori, corsi di approfondimento, occasioni di incontro e confronto tra lettori. Scaffali di nuovi libri si sono mossi dalla biblioteca verso le scuole e altri luoghi. Abbiamo anche potuto acquistare libri, audiolibri, lettori ebook, tablet e altri supporti per la lettura, non solo su carta, che sono stati messi a disposizione di chi ama leggere”.

Al progetto hanno collaborato molte realtà del territorio che hanno permesso di far avvicinare i giovani alla lettura attraverso un percorso durato un anno e mezzo. “Nostri compagni di viaggio in questa avventura –continua l’assessore Strinati-sono state le lettrici volontarie del Gruppo Babirussa, le appassionate lettrici e i lettori del Gruppo Libramente, le insegnanti e la dirigenza delle scuole primarie e secondarie, alcune operatrici dell’Ulss 7 Pedemontana, le associazioni del territorio, i centri diurni per persone con disabilità, le case di riposo e anche varie realtà commerciali. Le relazioni nate con questi soggetti, e che spesso si sono rafforzate nel corso del tempo, hanno consentito di promuovere numerose occasioni di incontro e proposte di lettura indirizzate a bambini e ragazzi e ai loro genitori, a scolari e studenti degli istituti thienesi, agli ospiti dei centri diurni e delle case di riposo, ai cittadini e ai lettori in generale.

Occasioni di intrattenimento, di conoscenza e di approfondimento. Momenti di confronto e di scambio nei quali, attraverso la lettura, è stato possibile vivere emozioni e momenti di crescita personale”.

Bibliopassioni a tutto campo è nato dalla partecipazione della Biblioteca nel luglio 2019 alla terza edizione del bando nazionale “Città che legge”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e finalizzato alla realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura.

La proposta di Thiene si era classificata al secondo posto nella fascia dei Comuni italiani da 15.000 a 50.000 abitanti, risultando così vincitrice di un finanziamento di circa 30mila euro, su una spesa complessiva di quasi 35mila euro.

A conclusione del progetto è stata realizzata dalla Biblioteca una pubblicazione a colori che

ripercorre le varie iniziative con i momenti più belli. L’opuscolo è a disposizione, per chi fosse interessato, nella sede della Biblioteca a Palazzo Cornaggia.