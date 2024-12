I fratelli Zamperetti raccontano la loro magia: “Ma quale Lapponia, il villaggio di Natale è qui”

E’ una magia che ormai si rinnova da 8 anni quella dei fratelli Zamperetti, ormai conosciuti ben oltre i confini di Thiene per i loro allestimenti natalizi capaci di regalare a passanti di ogni età un momento di gioia e di quello spirito autentico della festa più sentita dell’anno che talvolta sembra venire meno.

Centinaia di metri di cavi di luci colorate, decine di gonfiabili tra orsetti polari, soldatini in tema “Schiaccianoci” e persino la Natività. E poi un numero impressionanti di piccole decorazioni disposte con la cura e la passione di chi queste creazioni le ha progettate con tanta cura oltre che col cuore. Alessandro e Daniele Zamperetti, rispettivamente 43 anni e tre figli il primo e 33 anni e due figli il secondo, vivono in un contesto trifamiliare assieme ai genitori in Via Val Cismon e raccontano come sin da piccoli le emozioni di una famiglia radunata attorno all’albero il giorno di Natale e l’euforia incontenibile dell’attesa tra preparativi e addobbi nei giorni precedenti, siano sempre stati parte di loro: “I nostri genitori amavano tanto il Natale e ci coinvolgevano nel trasformare casa in un posto quasi magico – raccontano i fratelli Zamperetti – così quando siamo cresciuti e abbiamo formato anche noi una famiglia, abbiamo portato avanti questa sorta di tradizione integrando di anno in anno installazioni sempre nuove, ma sempre coordinate sia per colore che per senso logico: ogni figura, ogni forma, ogni tonalità ha il suo posto ben definito”.

Un lavoro di settimane sia nella ricerca di materiali spesso scovati anche oltre i confini nazionali, sia nell’allestimento vero e proprio. Una passione che pare aver contagiato anche il vicinato che ormai si coordina con gli addobbi di casa Zamperetti per aumentare l’effetto scenografico: “Ogni sera dedichiamo, in due, circa un’oretta sia alle 17 quando tutto prende vita – spiegano ancora Alessandro e Daniele – sia alle 22 quando dobbiamo mettere al riparo i gonfiabili per evitare le intemperie. Un lavoro che comunque non ci pesa, ripagato dallo stupore e dall’entusiasmo dei nostri bambini”. Sentimenti contagiosi che portano ogni giorno decine di persone a fermarsi lungo la provinciale e a chiedere alla famiglia Zamperetti di assaporare lo spettacolo: “Arriva gente di ogni età, ci riempiono di complimenti, a volte si fermano e allora una fetta di panettone e un buon bicchiere di cioccolata o di brulè non mancano – confessano quasi emozionati – senza dimenticare che per i più piccoli abbiamo pensato anche ad un piccolo ricordino da portare a casa. E il 20 verrà a farci visita anche Babbo Natale che si intratterrà coi e con quanti vorranno venire a trovarci: per noi non esiste ricompensa più grande che i sorrisi e la meraviglia di chi poi se ne va più felice di quanto magari fosse prima di venire qui”.

Il dono di guardare con gli occhi curiosi dei bambini: capaci di cogliere la bellezza nelle piccole cose. E davvero nel giardino dei Zamperetti, tra una canto di sottofondo sulle note di White Christmas e quelle luci scintillanti e ritmate, per un attimo ti sembra quasi di scorgere qualcosa tra le stelle: forse un desiderio da esprimere, forse la slitta e le sue renne. Magie del cuore, magie del Natale.