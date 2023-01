In aumento l’abbandono di rifiuti: stretta del Comune. Michelusi: “La misura è colma”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una serata domenicale all’Auditorium Fonato per partecipare ad un evento culturale ha offerto al pubblico che entrava al Fonato e al sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, uno spettacolo di altro genere: quello di cartoni e sacchi del rifiuto secco abbandonati in via Carlo del Prete a ridosso dei cassonetti, peraltro non pieni.

“È assolutamente intollerabile – commenta Michelusi con amarezza – che, nonostante i ripetuti appelli che nel tempo sono stati lanciati alla cittadinanza anche dalla scorsa amministrazione, si continuino a ripetere scene come quella che ho visto domenica sera in pieno centro. Ho chiesto alla polizia locale di intensificare l’attività di sorveglianza, anche stringendo una collaborazione più rigorosa con i Falchi Alto Vicentino Ambiente e Sicurezza, e con controlli a tappeto”.

“Chi trasforma uno spazio cittadino in discarica a uso personale – continua il sindaco thienese – va punito con durezza. È un danno enorme nei confronti di Thiene e di tutti i cittadini e delle famiglie che, invece, hanno comportamenti corretti e responsabili e che hanno il diritto di vivere in una città decorosa, curata e accogliente. Thiene non può essere vittima della maleducazione. Aumenterà l’attività di contrasto, dai controlli alle indagini, per trovare gli autori, ma anche quella di sensibilizzazione. Desidero ringraziare i cittadini che ci segnalano comportamenti incivili e situazioni di abbandono di rifiuti: la città è di tutti e il decoro cittadino è un bene da salvaguardare con la partecipazione attiva e con l’impegno di ciascuno di noi».

Nell’attività di controllo un valido supporto è quella fornita dalle telecamere. “Anche la video sorveglianza – conclude Michelusi – verrà potenziata presto. Prevediamo di installare nuove telecamere per sorvegliare altre sei isole ecologiche che si aggiungeranno a tutte le restanti telecamere già in funzione in città e che puntano su isole”.