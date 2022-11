Infortunio in gastronomia: operatore rimane incastrato con le dita dentro una macchina

Non è in gravi condizioni per fortuna l’operatore rimasto ferito ad una mano nel tardo pomeriggio di ieri in una gastronomia di Thiene.

L’infortunio è avvenuto venerdì 4 novembre nel tardo pomeriggio. I soccorsi sono scattati intorno alle 18.10 in una gastronomia di via Santa Maria Maddalena: l’addetto stava operando a una raviolatrice professionale per la produzione di pasta fresca quando, per cause in corso di accertamento, le dita sono rimaste incastrate nel macchinario.

Sul posto, assieme a un’ambulanza del Suem 118, è accorsa una squadra dei vigili del fuoco di Schio, che per liberare il malcapitato ha provveduto allo smontaggio dei pannelli del macchinario, fino alla liberazione dei suoi polpastrelli. L’uomo è stato trasportato quindi all’ospedale di Santorso in codice giallo per le cure del caso.