La Biblioteca vara Editathlon, serie di incontri come “bussola” per editare su Wikipedia

Biblioteca Civica di Thiene, in collaborazione con il progetto Avatar, Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete, sforna una novità originale e nel segno della partecipazione digitale attiva a portata di tutti. In particolare, per gli appassionati di storia locale. La serie di incontri al via nella sala riunioni di Palazzo Cornaggia è intitolata “Prima Editathon Città di Thiene”, una proposta formativa finalizzata a cimentarsi in prima persona nella creazione di contenuti sull’enciclopedia digitale libera Wikipedia.

Lo scopo è presentare e illustrare il funzionamento di Wikipedia e Wikidata, fornire nozioni sulle licenze e i vincoli di pubblicazione, con particolare riferimento ai beni culturali e librari e anche ai monumenti storici locali.

Nel dettaglio, si cercherà di fornire una “bussola” costituita da strumenti utili per guidare tramite esercitazione pratica alla creazione e anche alla modifica di una voce su Wikipedia, in più al caricamento di un documento “liberato” su Wikidata. Quattro gli appuntamenti in calendario, ravvicinati tra loro, previa prenotazione presso i canali della Biblioteca Civica e del Comune di Thiene. La partecipazione sarà del tutto gratuita.

Gli incontri si terranno nella Sala Riunioni della Biblioteca di Thiene nei martedì 22 e 29 marzo e 5 aprile, dalle 17 alle 19, e sabato 9 aprile 2022 dalle 9 alle 12.30 con l’ultimo incontro nel quale si terrà il laboratorio pratico. Per favorire l’apprendimento e la fase pratica sarà necessario munirsi di un personal computer.

Iscrizioni ai numeri 0445.804.945 e 0445.691.472 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 16. Necessaria la certificazione Supergreenpass per accedere agli incontri.