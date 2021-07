La bravata nel parking sotterraneo costa una multa e la tirata d’orecchi a 4 ragazzini

Quattro “baby vandali” sono stati individuati dal comando di polizia locale di Thiene dopo che ieri, intorno alle 19.30, qualcuno aveva provocato dei danni all’interno del parcheggio sotterraneo “Nova Thiene”. Ad accorgersene per primo era stato l’assessore locale Andrea Zorzan, che ha immediatamente avvertito gli agenti del consorzio Ne.Vi., i quali hanno inviato una pattuglia sul posto e visionato il filmato di videosorveglianza. Quattro ragazzini, facilmente riconoscibili grazie appunto alle telecamere pubbliche, poco prima avevano piegato la targa posteriore di un’autovettura e si erano divertiti svuotando l’intero contenuto di un’estintore antincendio, per poi fuggire all’esterno dopo aver imbrattato con la schiuma il pavimento.

La descrizione minuziosa dei quattro giovanissimi, comprensiva degli abiti indossati, è stata diramata subito alle pattuglia in servizio di controllo sulle strade di Thiene e paesi limitrofi. Entro pochi minuti il quartetto è stato rintracciato in pieno centro, in piazza Chilesotti, con gli agenti ad avvicinarsi e chiedere conto della bravata commessa poco distante e solo una decina di minuti prima. Uno di loro si è assunto la responsabilità esclusiva dell’atto incivile, ma in ogni caso tutti quanti sono stati identificati e sono stati chiamati i genitori.