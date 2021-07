Maxi tamponamento sulla bretella Thiene-Schio. Traffico in tilt e ambulanze

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incidente stradale che ha coinvolti molteplici veicoli si è verificato alle 17.35 di oggi pomeriggio nel territorio di Zanè, lungo la bretella di via dell’Autostrada che collega le due principali città dell’Altovicentino, Thiene e Schio.

Si tratterebbe di un tamponamento tra più vetture, almeno quattro secondo le prime notizie frammentarie e da confermare che arrivano dalle forze dell’ordine e di emergenza impegnate sul posto.

L’urto multiplo ha coinvolto alcune auto in transito poco lontano rotatoria vicina all’ospedale Alto Vicentino. Secondo la centrale operativa del Suem un’ambulanza è stata inviata sul posto dal vicino polo sanitario, ma non risultano per il momento feriti di gravi entità. Un uomo sarebbe stato portato in pronto soccorso. Le vetture incidentate sono una Nissan Juke, una Fiat Punto, una Mercedes e una Bmw. Poco dopo le 5 e mezzo del pomeriggio erano i tre veicoli in viaggio da Santorso verso Thiene, finiti coinvolti nel tamponamento, con una delle auto spinta sulla carreggiata opposta andando in collisione con la Mercedes che procedeva in direzione opposta.

Sul posto sono state inviate anche pattuglia dei carabinieri e di polizia locale dai rispettivi comandi di Schio. Il traffico nell’approssimarsi dell’ora di punta è rimasto bloccato per qualche decina di minuti per facilitare i soccorsi, per poi venire riaperto su una sola carreggiata. La bretella è stata chiusa in accesso a Schio/Santorso, dalla rotatoria in prossimità della zona industriale, fino alla completa rimozione dei veicoli incidentati.

La notizia è in aggiornamento