La città in lutto, muore improvvisamente papà 32enne

È un pugno allo stomaco di quelli che tolgono il fiato quello che stamattina hanno avvertito in tanti a Thiene e non solo dopo aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Simone Costa, giovane papà 32enne residente in città con la famiglia.

Un passaparola rapido ed incredulo che è si rapidamente diffuso dalle prime ore di stamane tra quanti conoscevano il ragazzo, classe 1992: impegnato sin da giovanissimo nella ditta di autotrasporti che gestiva col padre, Costa era sposato dal 2015 con Martina, apprezzata volontaria impegnata nel locale distaccamento dei Vigili del Fuoco thienesi.

Padre di due bambini ancora piccoli, Simone era un grandissimo tifoso del Lane oltre che un appassionato allenatore di calcio, impegnato nel settore giovanile del club locale Thiene 1908. Ragazzo solare e sorridente, premuroso e disponibile con quanti avessero bisogno di lui: ancora non vi sarebbero certezze sulle cause del decesso, avvenuto nella serata di ieri, pare mentre il giovane uomo si trovava a casa da solo.

Toccherà ora eventualmente all’Autorità Giudiziaria valutare se occorrano i presupposti per ordinare un esame autoptico: al momento rimane l’immenso dolore e lo smarrimento di una famiglia privata con tale violenza dell’affetto di un padre oltre che di un marito. Sentimenti non dissimili da quelli di amici e conoscenti che già in queste ore stanno lanciando i loro messaggi di cordoglio e di affetto anche via social.

