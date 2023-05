La Festa dei Popoli Thiene “intreccia” le radici di ciascuno e regala una domenica speciale

Popoli che s’incontrano, che condividono una stessa “casa” comune e una terra dove le rispettive radici trovano alimento e vita. Riferimenti che rimandano al tema dell’ambiente bene comune da rispettare e conservare quando non addirittura da difendere, e bene che la 14esima edizione della “Festa dei Popoli Thiene” mette al centro del cuore in vista del “via” al cartellone di eventi per il 2023, a partire da martedì prossimo e con il consueto clou per l’intera domenica 28 maggio.

Ben più di uno slogan che trae spunto e “linfa” dall’attualità, salendo i gradini che portano alla presa di coscienza e alla divulgazione responsabile, calata nella realtà di un territorio che accolga e sappia far fiorire e fruttare esperienze, capacità, contributi e insomma “vite” di ciascuno che proprio a Thiene (e dintorni) ha scelto di mettere, appunto, radici.

“Negli ultimi anni – così il Comitato che ogni anno propone la Festa – è sempre più presente e pressante nei nostri pensieri, il tema della salvaguardia ambientale. Il termine ambiente deriva dal latino “ambiens”, participio presente del verbo ambire. È inteso come “andare intorno, circondare“. Per questo, ambiente, si traduce con tutto ciò che sta intorno o che circonda qualcosa. Si tratta di quello che sta attorno a noi, di ogni creatura ed essere vivente, uomini e donne, bambini e anziani: di tutte le etnie, culture, tradizioni e lingue”.

Guardandolo dal punto di vista dell’uomo, il significato di ambiente indica l’insieme delle condizioni sociali, morali, culturali, storiche ed economiche in cui un individuo vive e che lo definiscono. “Radici che si incontrano, rami che si uniscono” sarà dunque il concetto chiave e insieme il titolo della 14esima edizione, con un ricordo anche al cantante Jovanotti e in particolare alla canzone “L’Albero” più volte citata in questa fase di “rincorsa” agli eventi messi in calendario da martedì 23 a domenica 28 maggio. “Come radici che si incontrano e si fondano in valori comuni vogliamo perseguire un progetto di rispetto comune per l’ambiente. Come rami che si uniscono vogliamo anche noi abbracciarci in nome della fratellanza umana che comprende tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali.”

Gli eventi organizzati nelle settimane precedenti la Festa sono: Musica migrante a Zugliano, Mostra fotografica e Monologo teatrale a Santorso, La valigia dei suoni a Sarcedo, Fiabe dell’altro Mondo a Lugo e Danze dal Mondo a Breganze. L’invito è incontrarsi e unirsi per camminare insieme e vivere l’incontro come momento di crescita.

“In una società sempre più complessa e multietnica – è il commento del sindaco Giampi Michelusi – diventano opportunità preziose di conoscenza reciproca queste belle occasioni di incontro, di festa e di condivisione, in un arricchimento collettivo che porta i semi buoni della convivenza pacifica, della solidarietà e di una vita civile responsabile, democratica e rispettosa delle differenze di ciascuno“. “Con le varie iniziative in programma – dichiara l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore – si promuove una cultura dell’integrazione. L’evento ha una importante valenza formativa per la collettività e ringrazio gli organizzatori per il prezioso lavoro che stanno svolgendo. Continua, inoltre, l’attenzione all’ambiente e segnalo, al riguardo, Moviechorus in Concerto, una serata musicale con il primo coro italiano ecosostenibile, dal 2010, che supportiamo come assessorato“.

MARTEDÍ 23 MAGGIO Thiene (VI) – Naturalmente donna Auditorium Fonato – ore 20.45

Serata culturale della Festa dei Popoli, per il ciclo I colori delle donne. Ospiti Leila e Sara Shirvani: musiciste, attiviste e fondatrici del progetto “Eco Accademia nel Bosco.” Modererà la serata Nicole Zavagnin. Serata organizzata in collaborazione con Amnesty e Sportello Donna Thiene. “Le sorelle Shirvani sono entrambe giovani pluripremiate musiciste (Leila è violoncellista e Sara è pianista) con un importante curriculum concertistico, discografico e didattico. Hanno origini anglo-iraniane: la loro famiglia ha dovuto abbandonare l’Iran senza più potervi fare ritorno. Dal desiderio di divulgare la musica, unito ad una particolare sensibilità verso l’ambiente che le ha portate all’attivismo, nasce il loro progetto innovativo dell’Eco Accademia nel Bosco. Un’accademia di alta formazione musicale eco-sostenibile che mette a disposizione spazi creativi a diretto contatto con la natura, dove artisti potranno condividere esperienze, culture e differenti modi di fare arte.”

DOMENICA 28 MAGGIO Thiene (VI) – Radici che si incontrano… Rami che di uniscono. 14° Festa dei Popoli Thiene Parco di Villa Fabris ore 11 – 19.30

11.00 Sfilata dei Paesi per le vie del centro storico

12.00 Saluti in lingua e apertura Stand di Paesi e Associazioni

13.00 Apertura stand cibo Etnico e Chiosco Sanga-Bar Engim

14.30 Animazione con musica Reggae a cura di GreenWood Soundsyste

Dimostrazione di Cricket

16.00 Laboratori ed Esibizioni sul palco principale

19.30 Happy hour ed estrazione lotteria

SABATO 10 GIUGNO Thiene (VI) – Concerto Moviechorus

Cinema San Gaetano – ore 20.30 – entrata € 5,00

Serata-spettacolo con la partecipazione di Moviechorus di Rubano (PD) che è un coro – o forse è meglio dire che è un progetto di educazione musicale – che propone corsi di canto corale a bambini, ragazzi e adulti ed è specializzato in un unico coinvolgente repertorio: le colonne sonore del cinema, dei film di animazione e delle opere musical. Tutti i loro concerti hanno come scopo primario la beneficenza e la solidarietà. Inoltre Moviechorus è il primo ed unico coro italiano (e forse nel mondo) interamente Ecosostenibile: le loro attività sono svolte seguendo criteri di eco-sostenibilità con compensazione totale della Co2 emessa mediante piantumazione annuale di alberi.

Novità Festa 2023

– Area ristoro coperta

– Chiosco Sanga-bar: il bistrot dell’inclusione a cura di Engim Thiene

– Progetto GreenWood Soundsystem. Nicola Carretta e Fabio Moscato animeranno il parco con il loro progetto musicale e di intrattenimento, che utilizza un impianto audio Soundsystem autocostruito e l’utilizzo di vinili e di strumenti live

– Dimostrazione di Cricket: nel pomeriggio, in un’area del parco di Villa Fabris, alcuni ragazzi del progetto accoglienza della cooperativa “Con te” faranno una dimostrazione di cricket spiegando anche le regole del gioco e coinvolgendo chi vorrà provare a giocare

– Mostra fotografica “Human tribe” a cura di Engim Thiene. Raccontare la bellezza delle differenze e l’importanza di dare loro dignità

– Sculture di legno: Padre Gianni Bordin, tra sculture, trucioli, profumo del legno e attrezzi custoditi con cura costruirà trottoline artigianali e terminerà delle opere in tempo reale a partire da pezzi di legno grezzi

Torniamo alla collaborazione con Vivincucina di Chiuppano (VI). Dopo un percorso di scambio culinario intrapreso con alcuni esponenti dei gruppi paese scelti, si proporranno 5 assaggi tipici provenienti da cinque Paesi: Asia (Pancit Bihun Guisado – Filippine), Africa (Thiebou Guinar – Senegal), America (Pastel de Choco – Cile), Europa (Biber Dolmasi – Turchia e Riso Venere con verdure – Italia). Alcuni piatti sono vegani, la carne di vitello, vitellone e pollo utilizzata è macellata con metodo halal e tutte le preparazioni sono senza glutine e senza lattosio.

Gadget 2023

1- Erbolario Festa dei Popoli 2023. In questa edizione, dedicata alla sostenibilità del pianeta, si andrà alla scoperta dei vari paesi partecipanti attraverso la descrizione di una loro pianta tipica. L’erbolario, che verrà distribuito all’ingresso alla festa, riporterà il nome del paese con la pianta scelta e uno dei suoi utilizzi (ornamentale, aromatica, medicinale). Sarà anche una guida per avere sottomano il programma della giornata, i laboratori presenti e i premi in palio acquistando i biglietti della lotteria.

2- Semi in sacchetto. A chi riuscirà a visitare tutti gli stand paese verrà consegnata all’uscita una bustina contenente dei semi da piantare e far crescere in vaso.

Laboratori 2023

Ciclofficina. Qual è il mezzo di trasporto più veloce ed ecologico? La bicicletta naturalmente! Questo laboratorio a cura di Coop. Soc. Samarcanda onlus porterà a far conoscere a tutti l’automanutenzione della bici e la bellezza del saper fare!

Impronte dal mondo. Con l’utilizzo di timbri ricavati da materiale di riciclo si avrà modo di creare e successivamente disegnare delle storie con l’aiuto di Kolors – Coop. Soc. Mano Amica Onlus.

L’orto in cassetta. Guidati da Enrico Battistello e Francesca Conati, Collettivo Rizosfera Aps, si realizzeranno dei piccoli e veri orti in cassette di legno parlando contemporaneamente anche di ecologia, compostaggio, autoproduzione, cibo locale, agricoltura biologica e rigenerativa, agroecologia.

Coloriamo le strade con le bombe di semi. La bellezza delle nostre strade e dei nostri spazi dipende anche da noi. Sotto la guida di ragazzi – che si occupano di animazione – in questo laboratorio, a partire da materiali biodegradabili, si realizzeranno delle bombe di semi da poter lanciare negli spazi verdi che incontriamo per strada in modo da poter diffondere i fiori, amici delle api.

Il mondo nella mia classe. Un laboratorio tenuto dai Ragazzi di 5A dell’I.C. di Thiene, dalle loro insegnanti e dai loro genitori. Attraverso ricerche e approfondimenti i ragazzi hanno realizzato un eBook che racconta tradizioni di piatti tipici, feste e giochi dei vari paesi di provenienza. I ragazzi organizzeranno giochi tipici e i genitori presenteranno alcuni piatti di appartenenza.

Come parlano le api? Insieme ad Anca, ci avvicineremo al mondo delle api attraverso uno sguardo vivo e curioso per intuirne la loro intelligenza e ciò che riescono a costruire intorno a noi.

Plastic free, raccolta differenziata e stile di vita

Festa dei Popoli Thiene vuole continuare ad essere palestra di stili di vita per questo da quest’anno aderisce anche alla campagna “Vivo Bene Veneto” promossa dalla Regione Veneto per lo sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente.

Grazie alla disponibilità di ViAcqua, torneremo a distribuire acqua di acquedotto, refrigerata e frizzante su richiesta; continueremo a distribuire le borracce in alluminio offerte da ViAcqua e le tradizionali tazze mug personalizzate in plastica ma riutilizzabili.

Lo staff ecologia assicurerà poi che all’interno del Parco di Villa Fabris vengano rispettate le regole per una corretta raccolta e divisione dei rifiuti prodotti.

La Festa aderisce come ogni anno alla campagna provinciale “- alcol + gusto” sostenendo, come nelle passate edizioni, il consumo di bevande esclusivamente analcoliche.

La Festa dei Popoli di Thiene è organizzata dalla Commissione Festa dei Popoli insieme ad A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione OdV. È sostenuta dal Comune di Thiene e da Sentieri di Pace per Thiene, con il patrocinio dei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Piovene Rocchette, Santorso, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano. Si avvale della collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza e del sostegno di molte aziende e privati del territorio.