La polizia locale Ne.Vi. si conferma il primo presidio di sicurezza per i cittadini

Le scelta di gestire il servizio di polizia locale in modo consorziato rimane un “plus” di cui i Comuni soci del Consorzio della Polizia Locale Ne.Vi. possono essere orgogliosi. E’ quanto emerso ieri a Thiene in sala “Matteo Miotto” della Biblioteca civica, dove si erano dati appuntamento vertici, autorità, agenti ed enti soci per celebrare la Festa del Corpo, in onore del Santo Patrono San Sebastiano.

“Abbiamo saputo superare i campanilismi per creare un polo della sicurezza”, ha detto il presidente dell’assemblea dei soci, il sindaco di Villaverla Enrico De Peron, che ha sottolineato come i Comuni siano al fianco degli agenti nel chiedere una riformulazione del contratto collettivo che riconosca le specificità del corpo rispetto al contratto riservato al personale amministrativo degli enti locali, in cui sono attualmente inquadrati. De Peron ha ricordato anche gli investimenti recenti: “Come consorzio abbiamo scelto di agire, proteggendo chi ci protegge, attraverso la scelte di dotarvi del taser, di nuovi etilometri e di due nuovi veicoli, uno dei quali dotato di cella di sicurezza. E nel corso di quest’anno arriverà anche una terza nuova vettura”. Non è mancato, da parte di De Peron, un ricordo dell’agente Diego Castelli, mancato improvvisamente un mese fa: “sapeva incarnare – ha detto – lo spirito di servizio sia con la divisa che nel sociale”.

A portare un saluto, anche il presidente del Consorzio, Giampi MIchelusi e il presidente della Provincia, Andrea Nardin. Il comandante Filippo Colombara, arrivato un anno fa a rimettere in sesto il Consorzio dopo la crisi legata alle dimissioni del comandante Giovanni Scarpellini, ha ricordato invece come sia stato un anno delicato. “E’ in atto un ampio rinnovamento sia da un punto di vista operativo che di riorganizzazione territoriale. Fra le novità che voglio ricordare, ci sono l’attivazione della pattuglia di pronto intervento con l’obiettivo di avere maggior prontezza di intervento nelle emergenze e maggiore continuità di presenza sui territori. Da settembre, inoltre, siamo presenti con il servizio serale il giovedì e il sabato” ha ricordato Colombara.

Attualmente aderiscono al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino 17 Comuni consorziati e 12 convenzionati. Fra i punti di forza della nuova gestione, sicuramente c’è la formazione: “Non è un costo ma un investimento strategico sulla qualità del servizio, sulla sicurezza degli operatori e sulla tutela dei cittadini”, spiega Colombara. Ben 2.346 le ore di formazione erogate nel 2025, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Oltre 25 mila invece le ore di pattuglia effettuate e più di quattromila le sanzioni elevate.

Nell’ultimo anno sono state 109 le persone denunciate e 1 arrestata, 61 le segnalazioni in Prefettura di consumatori di droga e 16 i sequestri penali di stupefacenti. 17 i trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori. Quanto ai reati accertati con più frequenza, ci sono la guida in stato di ebbrezza (8), il furto (6), le fughe da un incidente stradale (5), la ricettazione (5), gli omicidi stradali (4). Quanto allo spaccio, sono ben cinque e mezzo i chili di hashish sequestrati, ma la polizia locale ha messo le mani anche su 61 grammi di marijuana, 26 di eroina e 15 di cocaina. Quanto all’infortunistica stradale, 371 gli icidenti rilevati, dei quali 5 con esiti mortali, 169 con lesioni e 197 con soli danni materiali. 5 le persone decedute in sinistri stradali e 610 le persone rimaste ferite. 24.232 i punti complessivi sottratti dalle patenti di guida per violazioni di articoli del codice della strada. Fra le altre attività, va ricordato il controllo di locazioni turistiche, gli accertamenti anagrafici, gli accertamenti e le pratiche edilizie, le attività dell’ufficio commercio. Circa 700, infine, gli scolari delle primarie coinvolti nelle attività di educazione stradale, per un totale di circa 300 ore.

La Festa del corpo della polizia locale è stata anche l’occasione per consegnare encomi e onoreficenze agli agenti che si sono maggiormente distinti nell’ultimo anno. A partire dall’anzianità di servizio: premiati i trent’anni di anzianità per Massimiliano Tiso, Ottaviano Lunardon, Nicola Moro e Caterina Panzolato. L’elogio del comandante è andato all’istruttore Valeria Testolin (per l’operazione che ha consentito di individuare attività extraricettive abusive), nonchè al vicecomandante Thomas Bertoncello e al commissario Robin Dal Santo, per come hanno gestito l’organizzazione del sistema di sicurezza in occasione dell’Air Show delle Frecce Tricolori.

Encomio del comandante anche per l’agente scelto Elia Mazzeracca, per aver individuato i responsabili del danneggiamento della palestra di Villaverla, e per il commissario Fabrizio Valente per le modalità e la compentenza con cui ha saputo intervenire nel contesto del campo nomadi di Sandrigo. Encomio anche per gli agenti scelti Nicolò Ceola e Alex Visalli per le attività di controllo nei mercati che hanno consentito di individuare irregolarità di vendita.

Il consiglio di amministrazione del consorzio ha voluto poi riservare un encomio al commissario Robin Dal Santo, al vicecommissario Igor Guazzi, all’istruttore Alex Frusti, all’istruttore Valeria Testolin, al vice istruttore Paolo Pertile e agli agenti scelti Luca Busin e Elia Mazzeracca per le attività di controllo che a Montecchio Precalcino hanno portato all’individuazione di un responsabile di spaccio con il sequestro di enormi quantitativi di droga e denaro. L’assemblea dei sindaci, infine, ha voluto riconoscere un encomio agli agenti scelti Stefano Santacatterina e Luca Busin per l’intervento di salvataggio di una persona in stato di forte alterazione emotiva che aveva deciso a togliersi la vita.

