Europa League: Roma a gonfie vele, solo un pareggio per il Bologna

Roma e Bologna sicure dei play-off di Europa League ed entrambe hanno anche la possibilità di volare direttamente agli ottavi di finale. Percentuale più alta per i giallorossi del Gasp che al momento sono al sesto posto della League Phase con 15 punti; felsinei in 15esima posizione con 12 punti ma ancora aritmeticamente in corsa per il pass diretto. Nell’ottava e ultima giornata, la Roma sarà di scena ad Atene sul difficile campo del Panathinaikos, mentre i rossoblù giocheranno sul neutro di Backa Topola (Serbia) contro il Maccabi Tel Aviv. I risultati di stasera: Roma-Stoccarda 2-0, Bologna-Celtic 2-2.

La sfida italo-tedesca dello stadio Olimpico. Quarto successo di fila in Europa League per i ragazzi di Gasperini. Una Roma solida e cinica, rischia pochissimo contro lo scatenato Leweling e, soprattutto, affonda gli avversari con una doppietta di Pisilli. Un gol per tempo. Il 21enne centrocampista scoperto da Josè Mourinho apre le danze al minuto 40: delizioso assist di esterno sinistro di Soulé, ottimo inserimento di Pisilli che buca Nübel con un potente tiro dal basso in alto.

La seconda gioia di Niccolò Pisilli. Inizio di ripresa difficile per i padroni di casa, ma, ci pensa il solito Svilar salvando i suoi in almeno un paio di occasioni. La pressione tedesca aumenta con il passare dei minuti, ma, nonostante i tanti cambi di formazione decisi da Gasperini (ben sette al fischio d’inizio), la Roma regge l’urto contro la terza forza della Bundesliga, gestisce nel migliore dei modi la sfida e la chiude al 92′ con l’uomo copertina di questa serata europea: magia di Dybala e il nazionale Under 21 cala la doppietta personale.

Bologna-Celtic Glasgow 2-2. Al Dall’Ara, una gara con inizio agrodolce per gli emiliani: gli scozzesi partono bene e passano in vantaggio con Hatate dopo un errore del portiere Skorupski. Poi, al 34′, gli ospiti restano in 10 uomini per l’espulsione dello stesso Hatate. Due cartellini gialli in tre minuti per lui. Ma il Bologna non ne approfitta, anzi è il Celtic a trovare il raddoppio: zampata di Trusty da due passi al 40’ sugli sviluppi di un corner. Assedio bolognese nella ripresa: al 58’ Dallinga accorcia le distanze di testa e al 72’ è Rowe a segnare il pari con un gran sinistro. Vano l’assalto finale dei padroni di casa. C’è rammarico per la grande occasione sprecata.