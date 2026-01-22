Sicurezza, sabato il corteo dell’estrema destra. Michelusi: “Thiene non è insicura”

Da una parte gli organizzatori, che si firmano genericamente “un gruppo di cittadini e commercianti” e che sfileranno in centro, sabato pomeriggio 24 gennaio, per chiedere più sicurezza; dall’altra semplici cittadini, negozianti del centro e amministrazione comunale che contestano il fatto che Thiene faccia i conti con un degrado crescente, mentre altri, come il consigliere comunale Alaeddine Kaabouri puntano il dito contro la mancanza di trasparenza sui veri organizzatori, ossia soggetti dell’estrema destra.

Le parole d’ordine della manifestazione

“Thiene non é più una città sicura. Partecipa anche tu al nostro corteo pacifico e apolitico per la sicurezza della nostra città. Thiene é stanca di degrado, violenza e spaccio, cittadini e commercianti hanno quindi deciso di scendere in piazza per protestare con metodi pacifici la dilagante criminalità che minaccia il nostro quieto vivere. Sii il cambiamento che vorresti per la tua città!”. Sono queste le parole d’ordine degli anonimi organizzatori.

Kaabouri: “Promotori di estrema destra”

L’ambiguità e preoccupazioni per la manifestazione vengono sottolineate dal consigliere comunale Aleddine Kaabouri, che riconosce la legittimità di protestare per la sicurezza, ritenuta “importante e di interesse collettivo”, ma che ricorda “la rappresentazione di una ‘insicurezza dilagante’ o di una ‘città allo sbando’ “rischia di alimentare paure sociali scollegate da un’analisi concreta dei problemi”. A destare maggiore preoccupazione è soprattutto il profilo politico degli organizzatori. “In passato, alcuni di questi – afferma il consigliere comunale – si sono resi protagonisti di comportamenti poco compatibili con il rispetto del confronto democratico, come la rimozione di materiali politici regolarmente affissi. Dai contenuti pubblici condivisi sui social emerge inoltre l’utilizzo di simboli riconducibili a ‘Riconquista‘, gruppo di estrema destra attivo nel territorio vicentino e noto per posizioni apertamente xenofobe. Tra i sostenitori dell’iniziativa figurano anche persone iscritte o vicine al Blocco Studentesco, organizzazione legata a CasaPound, movimento che si richiama a valori neofascisti”.

Per Kaabouri, insomma, “è difficile sostenere la narrazione di un corteo ‘senza bandiere’ o ‘apartitico’, quando le appartenenze ideologiche di chi lo promuove sono pubbliche e facilmente riconoscibili. La domanda, a questo punto, è inevitabile: è opportuno che il tema della sicurezza venga veicolato da soggetti che costruiscono consenso sulla paura, sull’esclusione e sull’individuazione di un nemico? Come cittadino antifascista, ritengo doveroso sollevare queste questioni affinché Thiene non venga strumentalizzata e perché parole importanti come ‘sicurezza’ non diventino un cavallo di Troia per ideologie incompatibili con i valori democratici su cui si fonda il nostro Paese”.