La popolazione di Thiene rimane sopra i 24 mila abitanti e cresce di 64 unità

Il “thienese medio” ha poco più di 45 anni, è più rappresentato nel genere femminile rispetto a quello maschile (ma di poco) e fa parte di una delle oltre 10 mila famiglie che risiedono nel secondo Comune più popolato dell’Altovicentino, dopo Schio. Una comunità, quella di Thiene, che rimane sopra la soglia delle 24 mila presenze per residenza e, anzi, cresce di 64 unità a conti fatti tra saldi migratori e saldi tra nuovi nati e cittadini estinti.

I dati provengono come ogni inizio del nuovo anno dall’ufficio statistica attivo in Comune, andando a fotografare i thienesi e come vivono. Tra i “capitoli” in diminuzione, il numero dei matrimoni in costante discesa e quello sulla popolazione di origine straniera, che oggi rappresenta poco meno del 13% dei cittadini. Il benvenuto è stato dato a 166 nuovi nati (in calo), l’addio a 250 thienesi (in aumento).

Thiene insomma, su una prima sintesi, sembra mantenere la propria attrattività e nel 2024 è continuata a crescere. È questa la fotografia scattata alla città alla data del 31 dicembre 2024 e che registra 24.123 thienesi residenti. Il rapporto tra maschi e femmine di casa a Thiene si rivela più equilibrato rispetto al 2023, anche se il “gentil sesso” sopravanza di 521 unità gli uomini, con dato però che tende a livellarsi verso il basso (erano 623). L’aumento del numero di residenti coincide con una riduzione di chi lascia Thiene (936 cancellati nel 2023, 819 nel 2024) e con un incremento di chi viene: il saldo migratorio è positivo, tra iscritti e cancellati, di 148 unità rispetto all’anno precedente, che si fermava a 84 unità. Cresce anche il numero di famiglie: al 31 dicembre 2024 è in aumento rispetto all’anno precedente, passando da 10.617 a 10.711 unità con 94 in più ed un incremento dei nuclei familiari formati da single (+ 107) e da tre componenti (+ 22) rispetto all’anno precedente.

“Il costante aumento della popolazione e dei nuclei familiari a Thiene – è il commento del sindaco, Giampi Michelusi – è un dato che conferma la vivacità e l’attrattività della nostra città, ricca di servizi. Thiene è una città che piace e credo che abbia nella scarsità di offerta abitativa una criticità che condividiamo con molti altri Comuni. Nonostante la crescente domanda, la disponibilità di alloggi resta insufficiente a soddisfare le numerose richieste di chi vuole venire a Thiene. Sarebbe auspicabile mettere in circolazione le proprietà sfitte al fine di contribuire a risolvere una richiesta del mercato, valorizzando l’immobile ed evitando che si degradi nel tempo. Continueremo a lavorare per favorire soluzioni che rispondano alle esigenze di chi desidera vivere e investire nel nostro territorio”.

“L’assessorato è sempre al lavoro per studiare iniziative di supporto e sostegno, in particolare per le famiglie – spiega l’assessora ai Demografici, alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, Anna Maria Savio -. Nel 2024 con le azioni specifiche di rete dell’Ufficio di Ambito abbiamo aiutato 27 famiglie thienesi con i voucher “Fattore famiglia”, finalizzati a favorire la fruizione dei servizi all’infanzia della fascia da 0 a 3 anni, e altri 43 nuclei con i contributi del bando “Famiglie fragili”, destinato a famiglie con un solo genitore o con prole numerosa. Si è dato avvio alle progettualità del bando “Insieme con le famiglie” con formazioni per gli operatori e incontri per il rafforzamento della rete territoriale al fine di permettere, nell’annualità 2025, l’erogazione di voucher a sostegno della famiglia e dell’organizzazione familiare. Sono state avviate, inoltre, alcune attività anche del progetto “Famiglie in.corso” per sostenere la genitorialità nella cura di bambini/e nei primi mille giorni di vita attraverso seminari, workshop, laboratori, webinar, consulenze individuali e di gruppo che verranno svolti nel 2025 anche nel territorio comunale di Thiene”.

L’età media è di 45,2 anni, in costante e progressivo aumento rispetto ad anni precedenti: l’età media era 45 nel 2023, 44,76 nel 2022 e 44,54 nel 2021. Le famiglie con figli risultano essere 4.252 rispetto al totale di 10.711. Il numero dei matrimoni è calato rispetto al 2023: nel 2024 sono stati celebrati in totale 59 matrimoni, mentre erano 82 quelli celebrati nel 2023. Tuttavia il dato è in linea con i matrimoni celebrati nel 2019 (64), in periodo pre-Covid. In particolare risulta sempre preferito il matrimonio civile, visto che 37 sono state le celebrazioni dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e 22 quelle con rito concordatario. Sono state inoltre celebrate 3 unioni civili, a fronte di una sola costituzione nel 2023.

Si rileva il progredire del modello di famiglia costituita da conviventi di fatto (che può essere formata da componenti eterosessuali o dello stesso sesso): nel 2024 state inoltre registrate in Anagrafe 21 nuove convivenze di fatto regolate dalla L. 76/2016 (erano 8 nel 2023 e 12 nel 2022). Va sottolineato che 6 matrimoni civili sono stati celebrati su delega ricevuta da altro Comune e che sono state costituite 2 unioni civili tra persone non residenti a Thiene che hanno preferito e chiesto di poter celebrare l’evento nel nostro Comune.

Gli accordi di separazione stipulati innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono stati 4, i divorzi 11.

Centenari: i cittadini che hanno festeggiato i 100 e più anni di età sono stati 7: un solo maschio e 6 femmine di cui 2 di 100 anni, 3 di 101 anni e 2 di 104 anni. L’invecchiamento della popolazione viene confermato anche quest’anno: l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e quella in età 0-14 anni) per il 2024 si attesta a 173 anziani per ogni 100 giovani (166 nel 2023 e 160 nel 2022). I nati nel 2024 sono stati 166, 23 in meno rispetto al 2023, i morti 250, 24 in più rispetto al 2023.

Al riguardo il sindaco commenta: “la realtà attuale pone davanti al futuro della nostra società il problema serio e persistente del crescente invecchiamento della popolazione, con tutte le conseguenze che ne verranno nei prossimi anni”. Aggiunge Savio: L’invio degli Auguri dell’Amministrazione Comunale agli anziani che festeggiano il traguardo degli 80, 85, 90 e 95 anni, oltre che ai centenari, è una consuetudine che stiamo continuando e che, nella sua estrema essenzialità, risulta davvero molto gradita e carica di emozioni per chi lo riceve. Allo stesso modo stiamo proseguendo nel saluto di benvenuto alle famiglie con nuovi nati. È una cerimonia molto partecipata ed è l’occasione per incontrare i genitori con i loro piccoli, presentare i servizi a disposizione e consegnare loro dei doni. Alla conclusione di questo momento ufficiale viene posizionato il nome del bambino sui rami dell’Albero della Vita collocato all’ingresso dell’Anagrafe”.

La popolazione di cittadinanza straniera è risultata in diminuzione sull’anno precedente: si è attestata a 3.068 unità nel 2024 contro le 3.196 del 2023 e rappresenta il 12,72% della popolazione (a fronte del 13,28% precedente). Il dato sulla variazione percentuale della popolazione italiana sull’anno precedente è di 0,92% (nel 2023 si fermava +0,11%). Le nuove cittadinanze italiane sono state 314.