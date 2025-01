Amore radio, passione radio. E Radio Eco, tra le 100 webradio più ascoltate in Italia

Radio che passione. E’ proprio il caso di dirlo in questa nuova ed entusiasmante puntata di We Love Italia, dedicata proprio all’amore per il mezzo radiofonico, capace di regalare vibrazioni uniche ed emozioni che valgono la colonna sonora di tante giornate.

Ospiti telefonici del padrone di casa Gianni Manuel e del giornalista Marco Zorzi, tre colonne portanti della radio nazionale: da Federico l’Olandese Volante con alle spalle una carriera di oltre mezzo secolo, che ha spiegato come l’elemento che fa la differenza per arrivare diritti al cuore degli ascoltatori sia il sapersi divertire, a Pippo Pelo, altro noto speaker e presentatore che invece anima le mattine di tanti italiani con la giuste dose di leggerezza e un buon sorriso che non deve mancare mai. Interessante anche il punto di vista di Mauro Corno, editore e uomo del dietro le quinte, ideatore di molti eventi legati alla musica, anche in molte piazze: “Mi ricordo una serata con Gianni Manuel – racconta il professionista che per diversi anni ha lavorato con Claudio Cecchetto – in questo locale non volevano pagarci in modo adeguato, ma lui preso dalla foga e da quello spirito del mattatore che solo la radio ti sa imprimere, è andato avanti comunque ad oltranza fino ad un simpatico segnale luminoso che ci siamo scambiati. Con lui sono stati davvero gli anni migliori”.

Radio che ancora la fa da padrone: sono oltre 35milioni gli italiani che nel primo semestre dell’anno appena terminato hanno seguito le varie emittenti. Con un traguardo di tutto rispetto anche per la nostra Radio Eco Vicentino, tra le prime 100 web radio nel Belpaese e all’83esimo posto nella classifica dei podcast più scaricati d’Italia. E la musica più trasmessa: se non stupisce il brano più passato sia il capolavoro dei Queen “Bohemian Rhapsody”, quantomeno sorprende che quello rimasto per più settimane in rotazione continua sia la colonna sonora di tutti i Natali dal 1994 in avanti, “All I Want for Christmas Is You” della sempre luccicante Mariah Carey. Radio che non è solo note e divertimento, ma anche portatrice di messaggi che hanno fatto la storia, nella speranza di salvare il mondo da uno dei periodi più bui: “Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra” pronunciò profetico Papa Pio XII alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.