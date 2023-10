La Pro loco serve il suo “piatto forte”: da venerdì la Sagra Poenta e Bacalà in piazza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Piatto ricco, di gusto sul piano gastronomico e di tradizione su quello storico e del folklore locale, quello che il centro storico di Thiene offre ai suoi cittadini e ai tanti visitatori dal palato esigente che ogni anno rispondono presenti alla “Sagra Poenta el Bacalà”, una “tappa fissa” dei primi giorni d’autunno per l’Altovicentino curata dalla Pro Loco di Thiene con il supporto del Comune e della Confcommercio mandamentale.

La rassegna annuale, giunta alla 59esima edizione, si apre venerdì sera con il Gran Galà e vede anche il prezioso sostegno di OGD Pedemontana Veneta e Colli. Avanti di serata in serata fino all’evento speciale di mercoledì sera (23 ottobre) e appendice della festa venerdì 25/10 la serata dedicata a “Lievito, baccalà e fantasia”.

Tutto pronto quindi ormai, a due giorni dal via della rassegna gastronomica, ripercorrendo la storia dello stoccafisso norvegese che “si trasforma in bacalà” in Veneto, così come nel 1964 quando la prima edizione della Sagra si svolse a Thiene sempre in piazza Chilesotti, la location attuale, dopo che per lunghi periodo la grande festa è stata ospitata prima al Bosco de’ Preti e poi al padiglione fieristico di via Vanzetti, sempre a Thiene. Prenotazioni e info presso Pro Loco Thiene Tel. 392-0235662; email: prolocothiene@gmail.com.

Pronto ad accogliere tutti a Thiene il presidente della Pro Loco Manuel Benetti, che invita ad accedere alla tensostruttura trasparente e riscaldata all’occorrenza: “Ringrazio Comune, Confcommercio e, in modo particolare, l’OGD Pedemontana Veneta Colli, per il sostegno e la collaborazione importante per la realizzazione dell’evento. Un grande ringraziamento ai volontari che con il loro impegno rendono possibile il perpetuarsi di questo tradizionale e significativo appuntamento. Ogni anno cerchiamo di arricchire la manifestazione con proposte nuove e quest’anno sarà la serata del 25 ottobre dedicata Lievito, Baccalà e Fantasia – Le nuvole di Mauro Pozzer“.

“Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le immagini degli eventi di Thiene 1492 ed è già ora di passare ad un’altra manifestazione storica di successo molto amata dai buongustai – è il commento di Marina Maino, assessora all’Animazione del centro –. La Sagra Poenta e Bacalà è la qualificata proposta che permette di stare insieme e condividere momenti di conoscenza e spensieratezza, degustando degli ottimi piatti. Ringrazio a nome della giunta comunale il Presidente della Pro Loco Thiene Manuel Benetti e tutti i volontari che con il loro generoso impegno rendono possibile la manifestazione. Invito a cogliere questa ghiotta opportunità, patrimonio culturale e storico della nostra Città”.

Quest’edizione è risultata destinataria di un contributo pari a 12 mila euro stanziato dai fondi Pnrr nell’ambito del Funt, Fondo Unico Nazionale per il Turismo, a cui ha partecipato l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli. L’OGD, infatti, aveva inserito la Sagra tra i progetti segnalati e che hanno concorso al bando. Spiega il presidente Nicolas Cazzola: “L’evento celebra un piatto tipico della tradizione culinaria della nostra destinazione turistica e ci permette di immergerci nella cultura e nel fascino unico della città di Thiene. L’evento fa parte degli undici progetti che hanno ottenuto un contributo dal Ministero del Turismo, tramite la Regione Veneto“.

Basilio Tommasini, Presidente dei Pubblici Esercizi e noto barista del centro storico: “È una manifestazione giunta alla 59° edizione e che non ha bisogno di altri commenti, perché la storia fa capire quanto sia importante e quanto sia apprezzata. Il piatto più tipico della tradizione vicentina non perde mai di interesse e la pregevole proposta fatta dalla Pro Loco ne esalta le qualità. Ancora una volta Thiene è protagonista nella valorizzazione di una tradizione culinaria che viene offerta nelle trattorie e nei ristoranti che sono presenti in tutto il territorio. In un momento di grande incertezza, ancora una volta, il mondo della ristorazione, con tutto l’indotto collegato, si conferma motore trainante di un’economia tanto innovativa, quanto ancorata alle tradizioni”.

A dare il “la” alla manifestazione sarà venerdì 20 ottobre 2023 il Gran Galà del Bacalà, su prenotazione obbligatoria, il tradizionale evento d’apertura introdotto nel 2002 ed ideato da Chester Stella, Capitano della Compagnia del Bacalà di Thiene, per ridonare nuovo impulso alla Sagra. Da allora il menu scelto proposto al pubblico rappresenta una notevole attrattiva enogastronomica all’interno della manifestazione. Quest’anno il menu prevede come antipasti Praline di baccalà, Baccalà mantecato, Fritto di baccalà in saor, Ciacola col baccalà; come primo piatto saranno serviti Ravioli di baccalà, zucca e tartufo nero di Acqualagna e come secondo il classico Polenta e baccalà alla vicentina. Il dessert è ben rappresentato dalla thienese Treccia d’Oro con zabaione. Vini scelti saranno Lessini Durello millesimato charmat, Bacara e Tai Rosso dell’azienda agricola Cavazza per finire con distillati dell’Azienda Zanin 1895.

Degustazione dalle ore 12 e la sera dalle 18.30 del 21 e 22 ottobre, asporto dalle ore 9 del 21 e 22 ottobre, Aperifish sabato 21 ottobre a partire dalle ore 16 e lunedì 23 ottobre solo asporto in concomitanza con il mercato dalle 8 alle 13. Durante i giorni di festa è possibile acquistare il libro “Baccalà alla Vicentina tra storia e tradizione” ed il piatto del buon ricordo decorato dall’artista thienese Chester Stella, capitano della Compagnia del Baccalà. Il ricavato della vendita del piatto andrà in beneficenza. La novità di quest’edizione sarà la serata di mercoledì Lievito, Baccalà e Fantasia – Le nuvole di Mauro Pozzer, una proposta per scoprire l’esperienza culinaria moderna e stuzzicante con il lievitato Nuvola, una base bianca, fior di latte, melanzane piccanti e un irresistibile baccalà mantecato.