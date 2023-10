Al via “Birelando”: la festa di paese saluta la riapertura del Chiosco dopo 4 anni

Più che una festa della birra, è una vera e propria festa di paese quella che stasera prenderà il via a Laghi animando il più piccolo paese del Veneto per tutto il fine settimana al grido di Birelando.

Piccolo ma vivace a dir poco: da sempre infatti Laghi è sinonimo di intraprendenza, capacità organizzativa oltre che bravura nel proporre anno dopo anno iniziative che entrano nel cuore della gente attirando nella Val di Ferro migliaia di persone da ogni parte della provincia e non solo.

Ricchissimo il programma per questa kermesse giunta alla sua prima edizione e dedicata alla bionda e spumeggiante bibita amata in tutto il mondo: apertura dei birrifici – quattro quelli che hanno aderito all’evento – dalle 18 e serata con musica, prima con il gruppo Jackpot e dalle 22 con il dj set curato dal duo Grijo e Pascal.

Si riprende domani stavolta già da mezzogiorno con possibilità di prenotare l’assaggio di fantastici spiedi di carne: karaoke pomeridiano e ancora grande musica live dalle 20 con la tribute band degli 883 Harley Max e a seguire Dj DNE & Paolo Righele.

Ultima puntata invece in scena domenica con spiedo di galletto sempre su prenotazione e concerto conclusivo, dalle 17, con le note country dei JC Bandits a riportare sul un percorso tutto da gustare attraverso tra rock and roll, rockabilly, blues, folk, e gospel.

E se la festa che si gioverà del prezioso apporto dell’associazione Insieme per Laghi Odv si svolgerà negli ampi spazi coperti con vista laghetti della sala polivalente situata nella piazza del paese garantendo divertimento assicurato con ogni tempo, è merito della nuova gestione del Chiosco se la stessa viene realizzata: un modo per salutare la riapertura del locale al centro dei due specchi d’acqua che dopo 4 anni tornerà a nuova vita grazie alla buona volontà di Gianluca Toniolo, classe 1997, determinato ad offrire qualcosa che vada oltre il “già visto”: “Questa festa arriva per chiudere la stagione e per annunciarne una nuova – racconta il giovane gestore – e siamo pieni di entusiasmo, convinti che il nostro non sarà solo un locale, ma un punto di ritrovo e di allegria. Un ulteriore tassello per raccontare che Laghi è più viva che mai”.