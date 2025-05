Forzano l’ingresso di una villetta alle 11 di mattina: all’interno una pensionata davanti alla tv

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora abitazioni di anziani prese di mira da delinquenti. E per di più in pieno giorno, alle 11 del mattino di lunedì 19 maggio. E’ accaduto ieri mattina a Laghetto, frazione periferica della cintura urbana di Vicenza.

La pensionata vicentina di 68 anni, in attesa dell’ora di pranzo ea sola in casa. Si concedeva al relax in salotto davanti alla tv, quando si è trovata improvvisamente di fronte una banda di malviventi che si era introdotta in casa forzando l’entrata. Non si era accorta di nulla nei secondi precedenti all’irruzione degli sconosciuti, probabilmente per il volume tenuto alto, ritrovandosi faccia a faccia con uno degli intrusi.

Attimi di panico, a cui per fortuna non è seguito alcun contatto tra la padrona di casa e gli “ospiti” indesiderati, che hanno desistito dall’intento criminale e si sarebbero quindi subito allontanata una volta scoperti. A renderlo noto la stessa malcapitata protagonista della vicenda, ieri, ai microfoni di un’emittente locale – Tva Vicenza – informata del fatto da una segnalazione di una vicina di casa.

Si tratta di una cittadina italiana che vive sola in una villetta in via Lago Trasimeno, nel quartiere di Laghetto. Successivamente si è raccolta la testimonianza della 68enne e della persona che ha chiesto aiuto, la quale avrebbe contato in tutto cinque malviventi con i volti parzialmente nascosti da mascherine chirurgiche indossate sui visi. La vittima del tentato furto, non andato a segno al netto dei danni patiti, era spaventata ma del tutto incolume dopo la disavventura in ambito domestico.

Infine si è fatta la conta dei danni, collegati alla porta a vetro e metallo spaccata e anche al cancelletto d’ingresso al giardino e a una finestra. Ammontano a diverse centinaia di euro, non certo una buona notizia per la proprietaria di casa.

