Passo avanti per lo scambio di confini Arsiero-Laghi: primo ok dal Consiglio veneto delle autonomie locali

Il Consiglio delle autonomie locali del Veneto ha dato ieri a Venezia il suo ok al progetto di spostamento dei confini fra Arsiero e Laghi.

Presieduto da Stefano Lain sindaco di Grisignano di Zocco, la Regione nelle sue articolazioni ha dato così un primo parere positivo al disegno di legge della Giunta (la proposta di legge numero 210) per variare le circoscrizioni comunali dei due comuni della Val Posina confinanti, che non prevede un referendum consultivo della popolazione interessata.

Lo spostamento dei confini comunali, richiesto dai consigli comunali interessati e illustrato dai due sindaci Cristina Meneghini di Arsiero e Marco Lorenzato di Laghi, ha l’obiettivo di aggregare nel Comune di Laghi l’area del lago piccolo e del lago grande presenti nel territorio, per facilitarne la gestione e la valorizzazione ambientale. Il trasferimento della zona dei laghetti nel comune di Laghi (ente beneficiario dei fondi per i Comuni di confine) verrebbe compensato con l’aggregazione al Comune di Arsiero dell’area boschiva di “Campoluzzo”, attualmente ricompresa nei confini comunali del Comune di Laghi. Un territorio ambito, in quanto consentirebbe anche ad Arsiero di accedere ai fondi per i territori di confine (in questo caso con la Provincia Autonomia di Trento).

La gestione unitaria e omogenea del complesso ambientale dei due laghi – attualmente suddiviso tra i due comuni della valle dell’Astico – andrebbe a beneficio dello sviluppo turistico di Arsiero, di Laghi e dell’intera vallata.

La proposta di legge, che sarà sottoposta al voto del Consiglio regionale del Veneto non prevede come detto un referendum fra gli elettori dei due Comuni: la variazione dei confini comunali interessa infatti un’area inferiore al 10 per cento della superficie dei Comuni interessati ed è priva di infrastrutture, abitazioni e residenti.

“E’ auspicabile che a seguito di tale visione sinergica, questa parte del territorio vicentino torni a ripopolarsi e a conoscere nuovo sviluppo – ha commentato Lain riassumendo il parere favorevole di tutti i componenti -, quindi ringraziamo gli amministratori di Arsiero e Laghi per la capacità di progettare insieme e di condividere un impegno comune che darà impulso all’intera area del Posina”.