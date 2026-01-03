Stanchi e con i piedi bagnati dalla neve: due escursionisti e un cane salvati sul Toraro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Verso le 15 di oggi, sabato 3 gennaio, il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per due escursionisti in difficoltà nella zona di Malga Campoluzzo di Mezzo, nel territorio di Laghi.

I due, un 43enne di Noventa Vicentina e un 50enne di Lozzo Atestino (Padova), erano partiti con il cane da Laghi questa mattina alle 8.30, con l’intenzione di completare un giro ad anello sul Monte Toraro, passando da Malga Campoluzzo di Mezzo. Arrivati pero in prossimità di Malga Azzaron, affaticati, con i piedi bagnati dalla neve, hanno chiesto aiuto.