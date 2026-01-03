Stanchi e con i piedi bagnati dalla neve: due escursionisti e un cane salvati sul Toraro
Verso le 15 di oggi, sabato 3 gennaio, il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per due escursionisti in difficoltà nella zona di Malga Campoluzzo di Mezzo, nel territorio di Laghi.
I due, un 43enne di Noventa Vicentina e un 50enne di Lozzo Atestino (Padova), erano partiti con il cane da Laghi questa mattina alle 8.30, con l’intenzione di completare un giro ad anello sul Monte Toraro, passando da Malga Campoluzzo di Mezzo. Arrivati pero in prossimità di Malga Azzaron, affaticati, con i piedi bagnati dalla neve, hanno chiesto aiuto.
Una squadra si è preparata a partire, mentre veniva chiesto anche il supporto del Soccorso alpino trentino degli Altipiani, per la possibilità di raggiungerli più rapidamente, data la vicinanza territoriale. Infatti i soccorritori di Folgaria sono partiti con il quad da Passo Coe, li hanno individuati, caricati a bordo e trasportarli sulla strada. I due escursionisti sono quindi stati affidati ai soccorritori vicentini, sopraggiunti nel frattempo, che li hanno riaccompagnati ad Arsiero.
