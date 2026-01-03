Nessuna traccia di Simone Dal Bon a Pian delle Fugazze: domani nuove ricerche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giornata di ricerche infruttuosa oggi fra il Veneto e il Trentino, dove da ieri si sta cercando l’escursionista Simone Dal Bon, 42 anni di Schio, di cui non si hanno notizie dal 29 dicembre e la cui auto è stata trovata ieri a passo Pian delle Fugazze, al confine fra Valli del Pasubio e Vallarsa, in Trentino.

L’aggiornamento è delle ore 17 di oggi, 3 gennaio: le ricerche riprenderanno domani all’alba. Nel corso della giornata di oggi, sulla base di alcune segnalazioni ritenute attendibili (due persone potrebbero averlo visto lungo il sentiero 177), sono state perlustrate due aree principali: la zona del Pasubio e la zona del monte Baffelan e del monte Cornetto.

Le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e Veneto – Stazioni di Vallagarina, Riva del Garda, Schio, Arsiero e Recoaro – Valdagno – hanno percorso i sentieri nell’area che da Pian delle Fugazze, luogo dove è stata trovata la macchina dell’uomo disperso, portano verso il rifugio Papa e il rifugio Lancia sul Pasubio, con il supporto delle unità cinofile e dei cani molecolari della Scuola provinciale Cani da ricerca e catastrofe. Nella zona del monte Baffelan, invece, ci si è concentrati nella zona tra il monte e il rifugio Campogrosso, oltre che sul monte Cornetto.

Nelle ricerche è stato utilizzato anche l‘elicottero della Provincia Autonoma di Trento per effettuare dei sorvoli sul Pasubio e sui suoi canali e per trasferire le squadre di soccorritori in diverse rotazioni a Cima Palon, da dove hanno proseguito a piedi per perlustrare gli itinerari verso i Rifugi Papa e Lancia. Presenti anche i droni dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento e del Soccorso Alpino bellunese. Hanno collaborato alle operazioni di oggi i vigili del fuoco di Vallarsa e Mori, oltre che le forze dell’ordine (in particolare la Guardia di Finanza per le indagini su celle telefoniche e telecamere).

Il Coordinamento delle operazioni di ricerca sta organizzando la logistica per le operazioni di domani che si concentreranno prioritariamente nella zona del monte Baffelan, nel gruppo delle Piccole Dolomiti.

Di Dal Bon non si hanno notizie dal 27 dicembre scorso e nei primi giorni dalla scomparsa, denunciata il 29 dicembre, le ricerche si erano focalizzate in ambiente urbano, per poi spostarsi in montagna dopo il ritrovamento della sua macchina a Pian delle Fugazze, al confine tra Trentino e Veneto, avvenuta nella serata di ieri, 2 gennaio.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.