Attacco Usa al Venezuela, ansia per il veneziano Alberto Trentini. Stefani chiama Tajani

“Sono vicino ai familiari e agli amici di Alberto Trentini, detenuto in un carcere venezuelano” dichiara il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, dopo un colloquio con Antonio Tajani, titolare della Farnesina, avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio.

“Ho sentito al telefono il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, che sta seguendo l’evolversi della situazione, e gli ho rappresentato l’apprensione di tutta la nostra comunità per la sorte del cooperante veneto. Pur nella complessità degli eventi di queste ore, il ministro e le competenti autorità stanno collaborando col massimo impegno per tutelare l’incolumità di Trentini e di tutti i veneti residenti in Venezuela – fa sapere Stefani – L’auspicio è che Alberto Trentini possa ricongiungersi presto con la propria famiglia e con la propria terra. Noi lo aspettiamo”.

