Servizi sociali, per il terzo anno di fila le donazioni della Pro Loco aiutano il paese

Chi dice che l’associazionismo è in crisi, dovrebbe andare a vedere quello che succede a Posina, dove la Pro Loco, per il terzo anno di fila, dona parte del suo ricavato per agevolare i servizi alla persona del proprio paese.

Un risultato più unico che raro nel vicentino e non solo, dove sovente sono i comuni – questo comprensibilmente – a finanziare i sodalizi affinché collaborino e si attivino per l’organizzazione e la buona riuscita di eventi e iniziative culturali. Una Pro loco molto compatta e dinamica quella del paese famoso per i suoi gnocchi di patata, che proprio nel 2024 ha festeggiato i suoi primi 50 anni di vita: “Gli eventi dello scorso anno – commenta orgoglioso il presidente Alberto Benetti – sono andati particolarmente bene e, pagate le spese, siamo riusciti ad accantonare una somma significativa. Parte di questi introiti ci consentirà di proporre un po’ di formazione a favore dei nostri volontari, sia per quanto attiene la sicurezza quanto per il sistema di autocontrollo che identifica e gestisce i rischi in ambito alimentare: in seconda battuta stiamo valutando anche qualche intervento di miglioramento oltre che di manutenzione straordinaria delle strutture, che comunque sono un patrimonio della comunità tutta”.

Quattromila euro invece la somma recapitata nelle mani del sindaco Adelio Cervo, a testimonianza di un’invidiabile sinergia virtuosa fra enti: “Con l’amministrazione – conclude Benetti – c’è un’ottima sintonia e siamo fieri di poter dare un contributo concreto utilizzabile per i bisogni “sociali” dei nostri cittadini: in un paese di montagna si deve pedalare il doppio per ottenere qualcosa, ma insieme si può davvero fare tanto”.

